Grupa LCP kupiła warszawski projekt Plac Vogla. To jednocześnie drugi – po Prochowni Łomianki – obiekt handlowo-usługowy z portfolio Ghelamco, w który zainwestowało LCP Properties.

Zbudowany przez Ghelamco Poland Plac Vogla na warszawskim Wilanowie otwarto w 2015 r.

Plac Vogla to kolejna i według zapowiedzi, nie ostatnia nieruchomość o charakterze handlowym w portfelu LCP Properties.

Plany rozwoju LCP zakładają dalsze zwiększanie udziału w segmencie handlowym, również poprzez własną działalność deweloperską.

Plac Vogla doskonale wpisał się w potrzeby mieszkańców Wilanowa, którzy chętnie spędzają tu czas i robią zakupy. Fot.lcp.pl.

Plac Vogla, zlokalizowany na warszawskim Wilanowie i zbudowany przez Ghelamco Poland, otwarto w 2015 r., oddając do dyspozycji mieszkańców przyjazne miejsce do spotkań, zakupów i organizacji wydarzeń lokalnych.

Chcemy rosnąć, a polski rynek daje nam okazję, aby powiększać portfel o jakościowe parki handlowe - tłumaczy Krystian Modrzejewski, Group Operations Director, LCP Properties.

Najpierw Prochownia Łomianki. Teraz Plac Vogla

Powierzchnia handlowa obiektu wynosi 5 tys. mkw., a oferta skupia 24 najemców, w tym m.in.: API Market, Home and Kitchen, Empik, Rossmann, Cosmedica, Loop Fitness, VOG’LA 69 Fashion Outlet, Pet Experts, Optyk Tondryk, Batida, sala zabaw dla dzieci Hop Pop, sklep mięsny oraz warzywno-owocowy, Poczta Polska.

Mieszczą się tam również kawiarnie i restauracje, Centrum Kultury Wilanów i przedszkole. Do obiektu przynależy parking z 169 miejscami. Wartość transakcji nie została ujawniona.

- Plac Vogla doskonale wpisał się w potrzeby mieszkańców Wilanowa, którzy chętnie spędzają tu czas i robią zakupy. To jednocześnie już drugi – po Prochowni Łomianki – obiekt handlowo-usługowy z naszego portfolio, w który zainwestowało LCP Properties. Przekazując go w ręce tak doświadczonego na tym rynku inwestora, mamy pewność, że nadal pozostanie on ważnym miejscem dla lokalnej społeczności – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

LCP ma apetyt na więcej

Plac Vogla spełnia kryteria najlepszych projektów stanowiących lokalne ośrodki handlu, usług oraz integrujące społeczność i oferujące jej nie tylko przestrzeń do zakupów, ale również miejsce do spędzania wolnego czasu.

- Ciągle mamy duży apetyt na tego typu nieruchomości, dlatego aktywnie zabezpieczamy kolejne obiekty odpowiadające naszym wymaganiom. Chcemy rosnąć, a polski rynek daje nam okazję, aby powiększać portfel o jakościowe parki handlowe. Co więcej, w przyszłym roku ruszymy szerzej z budową obiektów w formule deweloperskiej – w tym celu wytypowaliśmy i zabezpieczyliśmy działki oraz prowadzimy rozmowy z firmami wykonawczymi – podkreśla Krystian Modrzejewski, Group Operations Director, LCP Properties.

