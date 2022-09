Decyzje dotyczące rozwoju Giacomo Conti są skorelowane z obecną sytuacją rynkową. GC stawia na optymalizację sieci, poprzez realizację działań pod kątem ich rentowności.

Reagujemy na dynamiczną sytuację związaną z pogorszeniem się warunków ekonomicznych, z powodu wojny za naszą wschodnią granicą. Równolegle postępujący wzrost inflacji, wpłynął bezpośrednio na koszyk zakupowy konsumentów, przez co w pierwszej kolejności ucierpiała branża mody. Takie okoliczności wprowadzają dużą niepewność na rynku oraz powodują wahania kosztów. Zmiany te można zaobserwować w przypadku wzrostu kosztów otwarcia nowych lokalizacji oraz adaptacji salonów. Jest to duże wyzwanie, gdyż nade wszystko naszym priorytetem jest zachowanie wysokiej jakości oraz standardu wykończenia naszych lokali - tłumaczy Oriana Pałasz, Koordynator ds. rozwoju i organizacji.

Poprzez wszystkie prowadzone przez nas działania firma dąży do poprawy rentowności istniejących salonów. Dużą uwagę przykłada do szczegółowej analizy wskaźnika OCR, przy którym obecnie nie liczy tylko czynszu ale też dokłada koszty wspólne i energię. Z tej przyczyny w dalszym ciągu optymalizuje swoje lokalizacje, poprzez relokacje, ale także likwiduje nierentowne salony. W tym roku zamknęli już dwa i to jeszcze nie koniec zamknięć. Z dużą rozwagą firma podchodzi także do wyboru nowych punktów.

W obecnej sytuacji mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem kosztów utrzymania istniejących lokalizacji. Mówimy tutaj przede wszystkim o kosztach związanych z mediami: energii elektrycznej i gazu. W przykładowym salonie, w którym wydatki za energię elektryczną oscylowały dotychczas w okolicach 1000 zł, na ten moment sięgają ponad 3000 zł. Dlatego też podejmujemy kroki optymalizujące koszty energii elektrycznej, poprzez współpracę z zewnętrznymi firmami czy np. wymianę oświetlenia na nowocześniejsze, bardziej energooszczędne jak to miało ostatnio miejsce w salonie mieszczącym się w CH Factory Annopol. Niektóre Centra Handlowe wychodzą także naprzeciw trudnej sytuacji, poprzez propozycję skrócenia godzin otwarcia. Dla nas jest to jak najbardziej akceptowalna zmiana, ponieważ w naszych analizach, traffic poranny czy wieczorny jest bardzo niski – Oriana Pałasz.

Ogólny skok cen powoduje rewidowanie decyzji zakupowych przez konsumenta. Przyczynia się to do zmniejszenia ruchu w salonach oraz w przestrzeni e-commerce. Dlatego Giacomo Conti uwzględnia kroki oparte na elastyczności oraz reagowaniu na zmienne realia rynkowe.

Priorytetem właścicieli Giacomo Conti oraz Sunset Suits jest wybór korzystnych strategicznie lokalizacji nowych salonów. Ponadto marka Giacomo Conti działa także w kierunku optymalizacji tych już funkcjonujących. Wszystko po to, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie i zapewnić zadowolenie klientów. W tym trudnym okresie kryzysu ekonomicznego, spowodowanego wzrostem inflacji, ma pomóc zrównoważona oferta zakupowa.

