Giacomo Conti nie zwalnia tempa. Sieć salonów coraz większa

Punkt sprzedaży o powierzchni 119 metrów kwadratowych został zaprojektowany zgodnie z nowoczesnym standardem marki.

Dołączył on do grona blisko 80 obiektów handlowych, zlokalizowanych w całej Polsce. Salon mieści się na parterze centrum handlowego, w sąsiedztwie innych sklepów z odzieżą męską. Punkt sprzedaży w Legnicy posiada w swojej ofercie usługę szycia na miarę oraz daje możliwość wykonania bezpłatnych korekt krawieckich. Zapewnia on klientom doświadczenia podczas zakupów na najwyższym poziomie i zwiększa dostępność swoich produktów w Galerii Piastów, która rozciąga się na powierzchni 35 tysięcy mkw, łącząc w sobie nowoczesność z klasyką architektury miasta Legnicy. Giacomo Conti idealnie z nią współgra, a także dodaje do tego swój prestiżowy charakter, styl oraz elegancję.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ciągły i zrównoważony rozwój mimo przeciwności

Choć wiele firm ma problemy związane z okresem pandemii, Giacomo Conti niezmiennie szuka okazji do wzrostu. Świadczy o tym fakt, że marka w dalszym ciągu kontynuuje ekspansję w galeriach handlowych, otwiera nowe punkty sprzedaży oraz optymalizuje swój sklep internetowy. W planach jest robienie kolejnych odważnych kroków na polskim rynku mody męskiej m. in. poprzez otwarcie pierwszych, długo wyczekiwanych salonów Sunset Suits.