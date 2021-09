Giacomo Conti reaktywuje markę Sunset Suits i rozwija e-commerce

Inwestycje w rozwój kanału e-commerce, uruchomienie promocji marki Sunset Suits w Internecie i otwarcie nowych salonów stacjonarnych to tylko kilka z działań, które mają na celu wzrost i optymalizację wprowadzonej strategii omnichannel realizowanej przez zarząd Giacomo Conti i Sunset Suits.

Właściciele marki Giacomo Conti od dawna zdają sobie sprawę z następujących zmian i przyzwyczajeń klientów.

Potrzeba dużych inwestycji w obrębie kanału e-commerce, szybka reakcja w zakresie dywersyfikacji sposobów dotarcia i jeszcze bliższa współpraca z salonami stacjonarnymi to odpowiedź na otaczającą rzeczywistość i relacje z użytkownikami w sieci.

Synergia tych dwóch kanałów pozwala na lepszą personalizację oferty i jeszcze lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentów.

Giacomo Conti to marka od lat wyróżniana w rankingach za najlepszą obsługę klienta, która od dawna widzi potrzebę implementacji kluczowych rozwiązań z tradycyjnego handlu do sektora e-commerce. W oparciu o zidentyfikowane założenia powstała strategia, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku i zachodzące zmiany.

Jednym z kluczowych jej elementów jest nowa odsłona sklepu internetowego, która miała premierę z końcem sierpnia. Niesamowita metamorfoza, którą przeszedł sklep internetowy – giacomo.pl – to nie tylko zmiany wizualne w zakresie layoutu, które widoczne są na pierwszy rzut oka, ale także transformacja obejmująca również obszary User Experience i User Interface, a także Customer Experience. Mnogość pracy i długie przygotowania do wdrożenia, które były poparte niezależnymi audytami i badaniami funkcjonalności, pochłonęły wiele energii i kosztowały wiele stresu. Aczkolwiek możliwość wpływu na pozytywne doświadczenia klientów i użytkowników online sprawiała, że był to z pewnością wysiłek wart poświęceń.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wprowadzone modyfikacje całego procesu zakupowego, usprawnienie realizacji zamówień, rozwój usługi Click&Collect to tylko kilka niezwykle korzystnych rozwiązań dla użytkowników.

Głęboka analiza dotychczasowej formy prezentacji oferty stała się punktem wyjścia do wdrożenia zmian w obszarze kart i opisów produktów. Ich głównym celem było podkreślenie cech i korzyści asortymentu oraz zachowanie przejrzystego i czytelnego portfolio produktów. Dodatkowo obserwacja trendów i nowatorskich rozwiązań w obszarze e-commerce stała się punktem wyjścia do wprowadzenia rozwiązań multimedialnych pozwalających na przedstawienie oferty w różnych, efektownych, a przede wszystkim atrakcyjnych dla klienta odsłonach.