Tysiące płyt winylowych, niepowtarzalna atmosfera i spotkanie z innymi pasjonatami muzyki – to wszystko czeka na przybywających 10 i 11 marca do NoVa Parku.

Już po raz kolejny w NoVa Park odbędzie się Giełda Płyt Winylowych.

Pozwoli ona melomanom poszerzyć swoją kolekcję czarnych krążków.

Giełda Płyt Winylowych organizowana jest przez Gramofono.

Stoiska z płytami będzie można znaleźć na poziomie 0 w okolicy sklepów Home&You i Apart w godzinach otwarcia galerii, czyli od 9.00 do 21.00. Ciesząca się ogromnym powodzeniem wśród wielbicieli oldskulowych brzmień Giełda Płyt Winylowych organizowana jest przez Gramofono. W trakcie wydarzenia pasjonaci winyli będą mieli okazję znaleźć muzyczne perełki, które ucieszą zarówno kolekcjonerów, jak i początkujących fanów muzyki gramofonowej. Ogromny wybór płyt wykonawców prezentujących wszystkie gatunki muzyczne sprawi, że z pewnością nikt nie wyjdzie stamtąd zawiedziony, a coś dla siebie znajdą nawet najbardziej wymagający melomani.

Chcesz wzbogacić swoją kolekcję muzyczną o nowy tytuł, a możesz szukasz oryginalnego pomysłu na prezent? Zapraszamy do NoVa Parku wszystkich miłośników dobrych brzmień, którzy dadzą ponieść się cudownej magii winyli i nie tylko – mówi Anna Krajczyńska, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do tego, by poznać innych pasjonatów winyli i podzielić się z nimi wiedzą oraz doświadczeniami dotyczącymi słuchania muzyki z gramofonu. Pierwszy na świecie gramofon stworzył w 1887 roku Emile Berliner, a w 1909 roku rozpoczęto produkcję płyt nagrywanych obustronnie. Mimo upływu lat i powstania nowoczesnych urządzeń do odtwarzania dźwięku, miliony ludzi na świecie pasjonują się niepowtarzalnym brzmieniem muzyki gramofonowej. Giełda Płyt Winylowych w NoVa Parku pozwoli poczuć niezwykły, oldskulowy klimat i zaopatrzyć się w wymarzone krążki, które będą cieszyć jeszcze przez wiele długich lat.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl