Giełda Zbożowa w Gliwicach nowym punktem na gastronomicznej mapie Śląska

Furore to marka, pod którą w budynku Giełdy Zbożowej otwarte zostaną: włoska restauracja, pizzeria oraz coctail bar. W ostatnich dniach DL Invest Group podpisała umowę na wynajem przestrzeni, na której powstanie japońska restauracja z udziałem założyciela cenionego sushi baru z Kielc – Sushiya.

- Od początku powstania naszej firmy ideą jest tworzenie wyjątkowych miejsc na mapie powierzchni komercyjnych nie tylko regionu, ale i całego kraju. Stąd nasze projekty tworzone są w formule mixed – use i zawierają w sobie uzupełniające się funkcje na przykład biura i towarzyszące im koncepty gastronomiczne w unikalnym, historycznym budynku, które stanowić będą atrakcję przyciągającą zarówno mieszkańców miasta, jak i gości spoza Gliwic chcących przeżyć prawdziwą, kulinarną przygodę. Tym właśnie chcemy się odróżniać od typowych deweloperów, którzy dążą do budowy, jak najszybszej komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości, mniej dbając o jej funkcjonalność oraz oddziaływanie na lokalną społeczność i zmieniające się w czasie otoczenie. Jako właściciel, a zarazem długoterminowy inwestor utrzymujący nieruchomości w portfelu, projektujemy, a następnie realizujemy projekty pod kątem ich długoterminowej funkcjonalności, oddziaływania na społeczeństwo oraz otoczenie. Naszym celem jest stworzenie dobrych warunków do rozwoju dla naszych partnerów, a osiągamy to poprzez taki dobór uzupełniających się funkcji, który dostarczy wartość dla mieszkańców i ich gości korzystających z oferty naszych nieruchomości - mówi Łukasz Tomczyk, Dyrektor ds. Komercjalizacji w DL Invest Group.

- Najemcy zwracają uwagę na to, czy deweloper jest właścicielem docelowym nieruchomości i czy mogą liczyć, że będzie dbał o powierzchnie w perspektywie ich wieloletniej obecności, a tym samym, czy stanowi gwarancję, że dany projekt będzie spełniał założone na etapie podpisywania umowy funkcje. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz dotychczasowym realizacjom, a także zaufaniu, które budujemy wśród najemców, jesteśmy w stanie doradzić im najlepsze możliwe rozwiązania dla rozwoju ich biznesów. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Giełdy Zbożowej, jak i wielu innych realizowanych przez nas inwestycji. Wzrost świadomości najemców i korzystanie w mniejszym stopniu z usług pośredników to zauważalny od pewnego czasu trend, który w obecnych warunkach rynkowych znacząco przybrał na sile – zaznacza Łukasz Tomczyk.

1

2