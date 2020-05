Gigant e-commerce liczy zyski

Alibaba pobił kolejny rekord: w roku budżetowym 2020, do końca marca, wartość sprzedaży brutto giganta e-commerce przekroczyła bilion dolarów (920 miliardów euro). Lwia część wciąż pochodziła z Chin (870 miliardów euro). Obroty firmy wzrosły o 35 proc. do 65,6 mld euro, a EBITDA wzrosła o 29 proc. do 20,5 mld euro.