Grupa Ingka to holding kontrolujący sklepy IKEA. Ogłoszona dziś inwestycja szwedzkiej firmy jest największą od prawie czterech dekad w Stanach Zjednoczonych. Firma rozwija swoją wizję tworzenia lepszych warunków życia dla ludzi, otwierając nowe sklepy i lokalizacje, wzmacniając sieć realizacji zamówień w celu zapewnienia lepszych opcji dostaw oraz dostarczając oferty produktowe, odzwierciedlające potrzeby życia w różnych regionach kraju.

Stany Zjednoczone to jeden z naszych najważniejszych rynków i widzimy nieskończone możliwości rozwoju tam i zbliżenia się do wielu Amerykanów dzięki przystępnym cenowo produktom i usługom. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej chcemy zwiększyć intensywność naszej obecności w Stanach Zjednoczonych, zwiększyć nasze możliwości w zakresie realizacji zamówień i jeszcze bardziej dostosować naszą ofertę do potrzeb i marzeń lokalnych klientów - powiedział Tolga Öncü, Head of IKEA Retail, Ingka Group.