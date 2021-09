Gliwice na mapie sieci Maxi Zoo

Centrum Handlowe Auchan Gliwice rozszerza ofertę handlową.

Maxi Zoo zajął przestronny lokal o powierzchni ponad 470 mkw.

Za komercjalizację Centrum Handlowego Auchan Gliwice odpowiada Nhood Polska, a jego właścicielem jest Ceetrus Polska.

Centrum Handlowe Auchan Gliwice ze znakiem jakości Oshopping jest obecne na śląskiej mapie galerii handlowych od 2010 roku, a w 2019 roku przeszło gruntowny remont, który sprawił, że obiekt stał się jeszcze bardziej komfortowym miejscem zakupów. Jednocześnie zespół Nhood Polska, który odpowiada za zarządzanie i komercjalizację Centrum Handlowego Auchan Gliwice, stale rozwija portfolio najemców, aby klienci mogli w czasie jednej wizyty zrobić kompleksowe zakupy dla rodziny i domu.

Na powierzchni 470 mkw. klienci znajdą blisko 6 tys. produktów, w tym specjalistyczne karmy i leki OTC dla zwierząt borykających się z problemami zdrowotnymi oraz szeroki asortyment różnego rodzaju akcesoriów niezbędnych, by zapewnić dobrostan pupilom. Dodatkowo w sklepie znajdzie się bar dla czworonogów i regał z przysmakami sprzedawanymi na wagę. Pracownicy sieci Maxi Zoo służą wsparciem w wyborze odpowiedniego produktu i fachową wiedzą.

– Cieszę się, że marka Maxi Zoo doceniła atuty Centrum Handlowego Auchan Gliwice i wybrała naszą galerię handlową na pierwszą lokalizację sklepu w mieście. Jestem przekonana, że sklep Maxi Zoo szybko zyska zainteresowanie klientów i zdobędzie ich lojalność – mówi Aleksandra Złotek, Property Manager Centrum Handlowego Auchan Gliwice.

– Mam nadzieję, że gliwickie Maxi Zoo będzie dla mieszkańców i ich zwierząt więcej niż zwykłym sklepem. Nie tylko w dniu otwarcia serdecznie zapraszamy właścicieli ze swoimi pupilami. Od ponad roku wszystkie nasze sklepy pozostają niezmiennie otwarte w najwyższym standardzie reżimu sanitarnego. Przez cały ten czas pracujemy, by zapewnić zwierzętom wszystko to, czego potrzebują, by cieszyć się dobrą formą i pełnią zdrowia - mówi Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska.