Gliwickie CH Forum z obuwniczą marką offprice

W gliwickim CH Forum otwarto sklep nowej sieci handlowej HalfPrice. Sieć należy do Grupy CCC, która planuje otwarcie do końca roku w Polsce około 60 sklepów stacjonarnych marki.

Klienci mogą w nim kupić odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Nowy sklep ma powierzchnię 1503 m kw. i należy do kategorii off-price.

– Jest wśród nich także CH FORUM, co jest bardzo dobrą wiadomością dla klientów z Gliwic i okolic. Jak również potwierdzeniem, że nasz obiekt to atrakcyjna handlowo lokalizacja. Sklepy HalfPrice to intere-sujący nowoczesny koncept, który jeszcze bardziej uatrakcyjni naszą ofertę – mówi Patrycja Duczmal, dyrektor CH FORUM z ramienia MVGM.

Kolekcja marek w HalfPrice jest stale powiększana, a klienci mogą liczyć na bardzo zróżnicowaną ofertę, uzupełnianą kilka razy w tygodniu.

– Jestem przekonana, że nasze portfolio zaspokoi gusta na-wet najbardziej wybrednych poszukiwaczy okazji, a jasny i przejrzysty układ sklepu będzie sprzyjał satysfakcjonującym zakupom – mówi Joanna Czyżewska, dyrektor sprzedaży HalfPrice.

Otwarciu nowej sieci towarzyszy kampania reklamowa, stworzona przez fotografa Antona Gottloba oraz reżysera Daniela Jaroszka. Przed obiektywem stanęło wielu modeli i modelek, m.in. Anna Jagodzińska.