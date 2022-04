Globalna sieć fast foodów chwali się rekordami. "Nigdy nie było lepszego czasu, aby być częścią marki McDonald’s"

W pierwszym kwartale 2022 r., nasze dobre wyniki były wspierane przez globalną sprzedaż, która wzrosła o prawie 12 proc., odzwierciedlając ogólną dynamikę we wszystkich segmentach. Nigdy nie było lepszego czasu, aby być częścią marki McDonald’s - tłumaczy Chris Kempczinski, prezes i dyrektor generalny McDonald’s.

- Na większości naszych głównych rynków utrzymaliśmy wzrost udziału w ruchu quick service restaurant, koncentrując się m.in. na podniesieniu poziomu i przyspieszeniu kanałów cyfrowych. Uważam, że nigdy nie było lepszego czasu, aby być częścią marki McDonald’s – tłumaczy Chris Kempczinski, prezes i dyrektor generalny McDonald’s.

Marka, podwajając liczbę swoich trzech „D” (Digital, Delivery and Drive Thru), nadal szuka nowych sposobów docierania do klientów w różnych lokalizacjach. Jednocześnie firma wciąż pracuje nad udoskonaleniem doświadczeń klientów tak, aby było ono bardziej płynne i spersonalizowane.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W pierwszym kwartale 2022 r. na sześciu największych rynkach kanały cyfrowe – obejmujące aplikację mobilną, kioski i dostawę – stanowiły ponad 30 proc. sprzedaży, co oznacza prawie 60-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.