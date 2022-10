W ciągu ostatniego miesiąca Glovo rozpoczęło działalność w 13 miastach. Jest już dostępne dla ponad 45 proc. populacji Polski.

Mieszkańcy już ponad 170 miast w Polsce mają dostęp do restauracji i sklepów w Glovo, które rozpoczęło działalność na naszym rynku 3 lata temu.

W tym czasie firma otwierała średnio 1 miasto tygodniowo.

W ten sposób Glovo, aplikacja łącząca sklepy, restauracje, użytkowników i kurierów, dociera już do ponad 45 proc. mieszkańców Polski oraz 75 proc. mieszkańców polskich miast.

W ten sposób Glovo jest aktualnie najszybciej rozwijającą się aplikacją w sektorze delivery.

Wizją Glovo jest zapewnienie mieszkańcom miast wszystkiego czego potrzebują w szybki i łatwy sposób. Dlatego platforma od początku swojej działalności w Polsce cały czas otwiera się w kolejnych miastach, rozszerzając swoją działalność i docierając do kolejnych osób. Aktualnie w Polsce w miastach żyje 60 proc. populacji kraju, a Glovo dociera już do 75 proc. z nich.

Glovo dociera już do ponad 45 proc. mieszkańców Polski oraz 75 proc. mieszkańców polskich miast.

Nasza aplikacja jest już dostępna dla prawie połowy mieszkańców Polski. Mimo bardzo dużej skali działalności, którą osiągnęliśmy w zaledwie 3 lata, cały czas dostajemy zapytania od mieszkańców kolejnych miast, kiedy otworzymy się u nich. Mam dla nich dobrą wiadomość – dopiero się rozpędzamy i cały czas otwieramy kolejne miejscowości w całym kraju. Nasza strategia ekspansji zakłada, że do końca roku możemy być największą pod względem zasięgu tego typu platformą w Polsce – podkreśla Tomasz Suchodolski, Head of Expansion w Glovo w Polsce.

Rozpoczynając działalność w nowych miastach Glovo od razu oferuje swoim użytkownikom dostęp do kilku restauracji, zarówno popularnych sieci fast-food, jak i lokalnych, znanych knajp. Z kolei partnerzy, którzy chcą dołączyć do Glovo, mogą liczyć na rozbudowaną logistykę, pełne wsparcie w przygotowaniu oferty na platformie i doradztwo w zakresie sprzedaży i promocji.

Nie tylko miasta – rośnie także liczba oraz różnorodność partnerów

Oprócz miast, cały czas rośnie także liczba partnerów Glovo, którzy udostępniają swoje usługi na platformie. Niedawno Glovo przekroczyło granicę 10 000 aktywnych partnerów z różnych kategorii. Użytkownicy, oprócz jedzenia i zakupów spożywczych, mogą zamawiać coraz więcej zróżnicowanych produktów - kosmetyki, kwiaty, słodycze, artykuły papiernicze i wiele innych, co sprawia, że Glovo jest już aplikacją multi-category.





Stała, dynamiczna ekspansja, aktywna działalność w ponad 170 miastach oraz silna pozycja na rynku to duża korzyść dla naszych partnerów. Szczególnie tych, którzy działają w kilku lub nawet kilkunastu lokalizacjach. Właściciele restauracji doceniają, że razem z nami mogą łatwo i szybko udostępnić swoją ofertę od razu w wielu lub wszystkich miastach, w których działają. To szczególnie istotne w małych czy średnich miejscowościach, gdzie takich aplikacji jak nasza jeszcze nie ma – dodaje Tomasz Suchodolski.

Digitalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w małych i średnich miastach

Dołączenie do Glovo i rozpoczęcie działalności e-commerce, to dla wielu restauracji czy firm fundamentalna zmiana. Z globalnych badań platformy wynika, że dla 40 proc. małych i średnich firm, Glovo to pierwszy kanał sprzedaży online. Jednocześnie,, jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2021”, 77 proc. internautów kupuje online. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 73 proc., a w 2019 r. 62 proc. Wymusza to na sprzedawcach tworzenie nowych kanałów sprzedaży, często wykraczających poza standardowy sklep w sieci oraz rozbudowanej floty kurierów. Dzięki Glovo, lokalne restauracje i sklepy mogą łatwo rozpocząć sprzedaż online, dotrzeć do nowych klientów i skorzystać z kurierów świadczących usługi przez aplikację - szybko digitalizując swój biznes.

