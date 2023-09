Produkowali dziennie 25 tys. mebli, ale w grudniu br. wyłączą światła. Czołowy dostawca Ikei zamyka fabrykę.

Największy niemiecki dostawca Ikei zamyka swoją fabrykę w grudniu 2023 r.

Powodem jest spadek popytu ze strony klientów.

Zamknięcie fabryki mebli w Wittichenau jest symbolem sytuacji całej branży.

Fabryka mebli Maja w Wittichenau w północno-wschodniej Saksonii produkowała dziennie 25 tys. mebli. Jak donosi zeit.de, jest ona jednym z największych dostawców Ikei na świecie. W grudniu tego roku przestanie jednak działać po ponad 30 latach istnienia. W efekcie pracę straci 450 pracowników.

- Ikea niespodziewanie oświadczyła, że kończy współpracę i kończy realizację wszystkich zamówień - wypowiada się cytowany przez zeit.de Uwe Gottschlich, dyrektor zarządzający Maja Moebelwerke.

Maja w Wittichenau to największa fabryka mebli w Saksonii. Ale tylko do końca 2023 roku. Wtedy zgasną tam światła. Przez lata firma w zbyt dużym stopniu polegała na swoim głównym kliencie, dostosowując produkcję do jego pomysłów — ocenia saechsische.de.

