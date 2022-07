GO! Park w Jaśle otwarty. Ostatni wolny lokal zajmie Pepco

Ostatni wolny lokal przy ul. Przemysłowej otworzy Pepco.

Nowy sklep sieci Pepco zagospodaruje 800 mkw. w parku.

Otwarcie nowego sklepu planowane jest na wrzesień.

GO! Park powstał przy drodze krajowej DK 28 przy ul. Przemysłowej jest nowoczesnym, atrakcyjnym miejscem zakupów dla całego regionu – na wjeździe od strony Krosna, w sąsiedztwie stacji benzynowej BP.

W obiekcie o powierzchni prawie 11 tys. mkw. swoje sklepy otworzyły sieci takie jak Bricomarche, Biedronka, Jysk, drogeria Rossmann, Q&Q, Mały Robinson oraz Midi ZOO.

Za koncepcję komercyjną oraz wynajem sieci Go! Park Handlowy odpowiadała firma Mallson Polska.

Dodatkowo w stosunku do otwartego w tym roku w Jaśle parku handlowego Go! Park przy ul. Przemysłowej oraz do działającej od wielu lat z powodzeniem Galerii Jasło - w grupie obiektów tego samego właściciela – działa już Go! Park w Gorlicach. Ponadto, w trakcie budowy jest czwarty obiekt – kolejny w Jaśle park handlowy GO! Park przy markecie Kaufland, którego komercjalizacja przekroczyła 70 proc. Rozpoczęto również prace komercjalizacyjne nad projektem

w sąsiedztwie jasielskiego dworca autobusowego i PKP z powierzchnią najmu ok. 10 tys. GLA, który połączy funkcje dworca autobusowego z dworcem PKP i będzie najnowocześniejszym obiektem sieci GO! Park. Ze względu na kompleksowość oferty obiektów należących do sieci w zupełności zaspokoją one potrzeby zakupowe oraz zapewnią szybki i wygodny dostęp wszystkim mieszkańcom Jasła oraz sąsiednich miejscowości bez konieczności podróży do innego miasta.