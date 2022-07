Go Sport alarmuje: SportsDirect.com bezprawnie przejmuje nasze salony

Zarząd Go Sport składa zawiadomienie do właściwych organów i instytucji państwowych, że jej sklepy w CH Auchan Poczesna i Blue City zostały bezprawnie zajęte. Jednak 29 kwietnia br. UOKIK wydał zgodę na przejęcie przez Sportsdirect.com Poland kontroli nad GO Sport Polska. Obecnie żaden sklep GO Sport w Polsce nie działa.

Salon Go Sport w Blue City jest od kwietnia br. przejęty.

UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółką GoSport przez konkurencyjny podmiot - Sportsdirect.com Poland.

Kilka miesięcy temu zarząd Go Sport złożył wniosek o upadłość.

Firma uważa, że doszło do bezprawnego pozbawiania spółki posiadania oraz dostępu do sklepu Go Sport znajdującego się w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.

- Zostały zniszczone i usunięte zabezpieczenia sklepu, w tym zamki i system alarmowy oraz być może nastąpiły inne szkody w zasobach spółki znajdujących się na terenie sklepu. O zaistniałym zdarzeniu zarząd spółki zawiadomił właściwe organy i instytucje państwowe - podaje Go Sport Polska.

W związku z prawdopodobieństwem przejęcia danych osobowych ,znajdujących się na terenie sklepu przez nieuprawniony podmiot, sieć informuje o incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Sklep w CH Auchan zablokowany

Podobna sytuacja miała mieć miejsce 19 maja, kiedy doszło do "bezprawnego pozbawiania spółki Go Sport posiadania oraz dostępu do sklepu sieci w Centrum Handlowym Auchan Poczesna w Częstochowie". Firma informuje również, że mogło dość do przejęcia danych osobowych klientów.

UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółką GoSport przez konkurencyjny podmiot - Sportsdirect.com Poland. Kwestia sankcji nałożonych na Go Sport Polska nie była brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu.

"Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Sportsdirect.com Poland kontroli nad spółką Go Sport Polska. Przedsiębiorcy zajmują się detaliczną sprzedażą sprzętu sportowego. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Twitterze.

Jak dodano, "jedynym kryterium, jakie bada Prezes UOKiK, wydając decyzję w sprawie kontroli koncentracji, jest wpływ transakcji na konkurencję. Kwestia sankcji nałożonych na Go Sport Polska nie była zatem brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu".

