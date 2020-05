Godziny dla seniorów zlikwidowane

Dodano: 05 maj 2020 15:32

Od wczoraj przestały obwiązywać w sklepach w Polsce "godziny dla seniorów". Do tej pory w tygodniu, od godziny od 10 do 12 do sklepu po zakupy mogły wejść tylko osoby po 65. roku życia.