Gorzów Wielkopolski roztańczy się w Galerii Askana

Szkoła tańca powstanie na powierzchni ponad 340 mkw. na drugim piętrze obiektu. Będzie to, po Wrocławiu i Wałbrzychu, trzecia placówka sieci Centrum Tańca Champion Team w Polsce. W lokalu Galerii Askana będą organizowane zajęcia w kilku stylach tanecznych dla wszystkich grup wiekowych. Centrum Tańca Champion Team należy do Polskiego Towarzystwa Tanecznego, które jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tańca WDC – jednej z największych organizacji tanecznych na świecie. W Galerii Askana Champion Team rozpocznie działalność na początku października tego roku.



– Jesteśmy zadowoleni z podpisania umowy z Galerią Askana i mającego wkrótce nastąpić otwarcia naszej trzeciej placówki. Liczymy, że po czasie izolacji zarówno dzieci, jak i dorośli poczują potrzebę ruchu i powrócą do aktywności, również tanecznej – mówi Dawid Wiśniewski, właściciel Centrum Tańca Champion Team.



– Galeria Askana oferuje takim najemcom, jak Champion Team, bardzo dobre warunki do osiągnięcia sukcesu: bardzo dobrą lokalizację, sporą grupę klientów oraz sklepy, restauracje i część rozrywkową, które z pewnością będą dodatkowym atutem przy wyborze studia tanecznego – mówi Marta Jezierska, leasing manager w CREAM Property Advisors, odpowiedzialna za podpisanie umowy.

Umowa z Champion Team to drugi nowy kontrakt w Galerii Askana podpisany w ostatnim czasie przez zespół CREAM Property Advisors. Wcześniej swoje wejście do obiektu zapowiedziały marki Greenpoint i Moodo.



Galeria Askana ma 55 tys. mkw. powierzchni całkowitej, w tym prawie 19 tys. mkw. powierzchni handlowej, na której znajduje się ponad 100 butików, 8 kawiarni, restauracji i barów oraz multipleks Helios z pięcioma salami na 1,2 tys. osób.