Gorzowianie zyskają KAES dzięki N-Park

N-Park należy do portfolio Napollo i usytuowany jest w północno-wschodniej części Gorzowa Wielkopolskiego

W strefie bezpośredniego oddziaływania centrum, obejmującej czas dojazdu do 5 minut, mieszka ok. 22 600 osób.

KAES, dawniej KS Sport, to sieć multibrandowych sklepów odzieżowych, działająca na rynku od 2008 roku. W ofercie sklepu można znaleźć najwyższej jakości produkty wiodących marek tj. Tom Tailor, New Balance, adidas, Puma, Nike, Reebok, Cross Jeans, Skechers. Otwarcie salonu KAES nastąpiło 25 lutego – informuje Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji w Grupie NAPOLLO – marka wynajęła ostatni wolny lokal, co oznacza, że komercjalizacja gorzowskiego N-Parku jest już sfinalizowana. Sportowa oferta najnowszego sklepu doskonale uzupełni propozycje naszych pozostałych najemców, jak Biedronka, Rossmann, Pepco, KiK, RTV Euro AGD, Sinsay, Tedi, Dealz czy Empik.

Napollo to polska firma, która prowadzi działalność inwestycyjną od czternastu lat. Zarządza pełnym procesem inwestycyjnym, od pozyskania nowych gruntów, koordynacji realizacji budów, finansowania do komercjalizacji projektów handlowych, budowy i sprzedaży inwestycji mieszkaniowych i zarządzania nieruchomościami.