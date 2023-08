Przełomowa transakcja na rynku centrów handlowych - Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim ma nowego właściciela.

CREAM Property Advisors, doświadczony i wieloletni Asset Manager zadbał o pozyskanie nowego inwestora dla niemal siedemnastoletniego projektu.

Nowym inwestorem Galerii Askana jest POLPROP 4 Sp. z o.o.

Na jego czele stoi irlandzki inwestor John Patchell.

Sztab ekspertów CREAM Property Advisors, działający od ponad 20 lat w branży nieruchomości komercyjnych przygotował biznes plan dla projektu, który pozwoli na znaczne podniesienie atrakcyjności i podwojenie jego wartości w okresie 2-3 lat. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie transakcji sprzedaży i reprezentował w niej kupującego. Nowym inwestorem Galerii Askana jest POLPROP 4 Sp. z o.o, na czele której stoi irlandzki inwestor John Patchell. To wspólnie z nim, CREAM Property Advisors jako Asset Manager, realizuje strategię z pełnym zakresem usług takich jak: komercjalizacja, zarządzanie nieruchomością, księgowość, a także marketing.

Inwestycja to ważny krok w rozwoju Galerii Askana, który pozwoli na zwiększenie

i wykorzystanie potencjału tego klimatycznego i oryginalnego projektu. John Patchell od 2004 roku jest inwestorem nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce i w innych krajach. Był również właścicielem “The OldStorehouse Bar & Restaurant” w Dublinie.

John Patchell, właściciel Galerii Askana. Fot. Mat. pras.

W Galerii Askana zauroczyła mnie doskonała lokalizacja, wysoki poziom komercjalizacji, wyjątkowy design i jej ponadczasowość. To miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach Gorzowa, dlatego jestem otwarty na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, aby mogli oni realizować z nami swoje marzenia. Nie mogę doczekać się współpracy z najemcami i naszych wspólnych działań. Askana to miejsce będące integralną częścią społeczności miasta. Chcę, aby każdy mieszkaniec Gorzowa i okolic czuł się w Askanie jak u siebie. Cieszę się, że strategię rozwoju centrum będę realizował z tak doświadczonym Asset Managerem jakim jest CREAM Property Advisors -mówi John Patchell.

Galeria Askana to centrum z niemal 17-to letnią historią, otwarte 29 września 2007 roku. Jest położone w samym centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego, co jest obecnie ogromnym atutem. Askana to dużo więcej niż miejsce zakupów. To połączenie funkcji handlowej i rozrywkowej. Miejsce będące blisko lokalnej społeczności, integrujące różne środowiska działające w mieście. CREAM Property Advisors jest związana z Galerią Askana od początku, to pod jej skrzydłami centrum notuje wzrosty obrotów oraz odwiedzalności, pozostając lubianym i cenionym centrum w województwie lubuskim.

Grzegorz Mroczek - CREAM Property Advisors.jpg

- Sprzedaż Askany to niezwykle ważna transakcja na polskim rynku inwestycyjnym. Obiekt nie został kupiony jako pasywny projekt inwestycyjny - jak większość tej klasy projektów dotychczas - lecz jako nieruchomość z ogromnym potencjałem wzrostu wartości projektu, w precyzyjnie zdefiniowanym i opracowanym biznes planie - co jest rzadkością na polskim rynku. Bardzo się cieszymy, że tak doświadczony Inwestor zaufał CREAM Property Advisors Sp. z o.o i powierzył nam całość transakcji zakupu oraz zlecił prace przy projekcie jako Asset Manager. To doskonała okazja, by zademonstrować nasze doświadczenie inwestycyjne w projekcie, który jest w trakcje refinansowania. CREAM Property Advisors przygotował biznes plan zakładający m.in. znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych (ponad 2 mln zł w budżecie OPEX), które na obecnym rynku mają ogromny wpływ na wartość projektów handlowych. Już wielokrotnie zaimplementowane rozwiązania, są opracowane przez nasz niezależny 6 osobowy zespół ekspertów zespołu Profits & Savings, który przez ostatnie 7 lat pomógł zrestrukturyzować system zarządzania 13 projektów handlowych, biurowych oraz magazynowych. W ramach projektu stawiamy m.in. na skokową efektywność energetyczną w połączeniu z ESG oraz innymi koniecznymi dziś rozwiązaniami ekologicznymi, które powinny być jednym z najważniejszych czynników determinujących działania właścicieli obiektów komercyjnych. Bycie otwartym na nowe rozwiązania techniczne to klucz do podniesienia wartości projektów. Galeria Askana jest ulubionym centrum mieszkańców Gorzowa, a firma CREAM Property Advisors Sp. z o.o. związana jest z projektem od początku. To dzięki doskonałej znajomości rynku i współpracy z lokalną społecznością, udaje nam się utrzymać Askanę na najwyższym europejskim poziomie. Nowy inwestor, to nowe możliwości, pomysły i plany rozwoju obiektu. Jesteśmy przekonani, że to początek nowego, obiecującego etapu Askany, a CREAM Propety Advisors pracuje nad kolejnymi tego typu transakcjami - dodaje Grzegorz Mroczek, Wiceprezes CREAM Property Advisors Sp. z o.o.

Nowy inwestor planuje szereg zmian związanych z modernizacją i odświeżeniem wnętrz Galerii Askana, nie tracąc przy tym jej wyjątkowego charakteru i klimatu. Wszystko, by podążać z nurtem czasu i dostosować się do zmieniających się potrzeb odwiedzających. Rozpoczęto już część prac związanych z renowacją istniejących powierzchni tzw. face-lifting. Trwają również prace architektoniczne związane z remodelingiem istniejącego wystroju galerii. Pierwszy etap obejmie poziom ulicy „street level” (główne wejście do Galerii Askana od strony Hotelu Qubus).

Galeria Askana to projekt cieszący się zaufaniem zarówno wśród klientów, jak i najemców. W obiekcie obecne są najlepsze polskie oraz międzynarodowe marki takie jak m.in.: Biedronka, Media Expert, H&M, Ochnik, Vistula, Bytom, Kazar, Apart, Vision Express, Douglas, Solar i wiele innych oraz 5 salowe Kino Helios. Tylko w ostatnim miesiącu na przedłużenie umów zdecydowali się: Empik, CCC, New Yorker. Trwają również zaawansowane rozmowy na temat poszerzenia oferty gastronomicznej galerii.

