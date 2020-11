Gotowi w sklepach, mocni w internecie. VRG w pełnej mobilizacji

Podobnie jak cała branża handlowa VRG zmaga się z ograniczeniami sprzedaży i dynamicznymi zmianami w kluczowym dla wyników spółki okresie pomiędzy Black Friday i świętami Bożego Narodzenia. W sklepach online marek VRG trwają intensywne wyprzedaże. Mimo ostrożnych prognoz dotyczących oczekiwanego ruchu w salonach, grupa jest w pełnej mobilizacji, aby jak najlepiej wykorzystać moment powrotu klientów do galerii handlowych.

- Na progu najważniejszego handlowego miesiąca roku jesteśmy gotowi pod kątem asortymentu, logistyki i organizacyjnym do obsłużenia zarówno ruchu w kanale e-commerce, jak i w salonach. Inwestujemy w ruch online, aby jak najlepiej wykorzystać momenty wygenerowane przez lockdown. Specjalne promocje będą czekać na konsumentów, którzy zdecydują się na wizytę w salonach. W magazynach przygotowaliśmy dodatkowe stanowiska pozwalające kompletować wysyłki dla e-sklepu w skali, którą obsługiwaliśmy w okresach największych peaków sprzedażowych pierwszego lock-down, kiedy sprzedaż online rosła do poziomu kilkuset procent – mówi Radosław Jakociuk, wiceprezes VRG SA odpowiedzialny za działalność operacyjną grupy i piony marek. - Jesteśmy realistami i oceniamy, że ruch w galeriach handlowych pozostanie na poziomie znacznie niższym niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że potrafimy dobrze wykorzystać obecność klientów w sklepach, czego dowodem są pozytywne dane z konwersji w trzecim kwartale – dodaje Radosław Jakociuk.

Black Friday w czasach zarazy

Tegoroczny Black Friday zaczął się dla marek VRG na początku listopada. Odpowiedzią firmy na administracyjny lock-down sklepów było natychmiastowe uruchomienie promocji wspierających sprzedaż w Internecie we wszystkich sklepach Grupy VRG. Marki odzieżowe (Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler) oferują promocje na Black Friday, a w sklepie online marki jubilerskiej W.Kruk pojawiła się oferta świątecznych wyprzedaży.

- Wszystkie marki należące do VRG ruszyły z promocjami i jesteśmy zadowoleni z poziomu sprzedaży, jaki generowaliśmy w online w tym trudnym czasie. Jednocześnie bardzo cieszy nas, podobnie jak wszystkich handlowców, decyzja o otwarciu galerii handlowych w okresie przed świętami. Bez możliwości obsługi klientów w obu kanałach, online i offline, byłoby nam bardzo trudno wypracować satysfakcjonujące wyniki. Otwarcie sklepów stacjonarnych oznacza, że scenariusz bazowy zakładający utratę rok do roku do 25 proc. sprzedaży w grupie jest realistyczny – mówi Michał Zimnicki, wiceprezes zarządu VRG SA, CFO.

Sprzedaż w warunkach specjalnych