About You, YOOX NET-A-PORTER i Zalando rozszerzają swoją inicjatywę Fashion leap for climate. W drugim roku współpracy, trzej detaliści internetowi udoskonalają wspólnie stworzoną platformę edukacyjną w zakresie klimatu.

Program Fashion leap for climate wchodzi w drugi rok działalności.

Wzrost poziomu zrozumienia przez marki partnerskie wzrósł o 85 proc.

About You, YOOX NET-A-PORTER i Zalando poszerzają liczbę zaproszonych partnerów do 250, w porównaniu z 55, którzy dołączyli do inicjatywy w udanym, pierwszym roku działania.

Uruchomiona w 2022 roku, dzięki wyjątkowej współpracy About You, YOOX NET-A-PORTER i Zalando, platforma wspiera marki modowe w mierzeniu ich śladu węglowego i w wyznaczaniu celów opartych o naukę o klimacie.

Marki partnerskie tych trzech sprzedawców internetowych, które wzięły udział w inicjatywie w pierwszym roku działania platformy, po ukończeniu programu edukacyjnego raportują wzrost pewności siebie, ze znacznym, bo 85 proc. wzrostem zrozumienia celów opartych o naukę (dane Science Based Targets - SBT).

Wszyscy dotychczasowi uczestnicy programu twierdzą, że poleciliby program innym oraz, że dzięki tej inicjatywie są lepiej przygotowani do wyznaczania w przyszłości celów opartych na podstawach naukowych. Jednocześnie ponad połowa z nich deklaruje, że dzięki zdobytej dotychczas wiedzy, planuje wyznaczyć swoje SBT w ciągu następnego roku.

Niemal wszyscy (bo 91 proc.) podkreślili, że cenią oferowaną przez platformę możliwość współpracy, która zachęca do dyskusji i wymiany pomysłów z ekspertami oraz innymi przedstawicielami branży.

E-commerce chce być eko

Pierwszy rok programu umożliwił trzem sprzedawcom internetowym pozyskanie informacji dotyczących optymalizacji działania platformy, tak aby zmaksymalizować postęp w wyznaczaniu celów klimatycznych opartych o podstawy naukowe. W drugim roku działania projektu, About You, YOOX NET-A-PORTER i Zalando koncentrują się na zapewnieniu większej liczbie wybranych marek partnerskich jeszcze lepszej jakości i elastyczności. Uczestnicy będą mieli teraz możliwość dołączenia do ośmiotygodniowego kursu prowadzonego na żywo (składającego się z ośmiu godzin w ramach czterech modułów), poprzez ścieżkę zaangażowania, która zapewnia indywidualne wsparcie lub uczenia się całkowicie samodzielnie, za pomocą funkcji nauki na żądanie.

Program stanowi istotną część działań związanych z klimatem tych trzech internetowych sprzedawców. Każdy z nich pracuje nad wspieraniem redukcji emisji swoich marek partnerskich, aby osiągnąć własne cele zakresu 3. Patrząc w przyszłość, sprzedawcy widzą potencjał w skalowaniu zasięgu platformy, aby stała się dostępna dla każdego partnera i dla szeroko pojętej branży.

- W ABOUT YOU wierzymy, że współpraca i przejrzystość są kluczem do wprowadzenia zrównoważonych zmian w całej branży. Tworzy to nie tylko poczucie odpowiedzialności, ale także umożliwia porównywanie pomiędzy firmami, co prowadzi do pozytywnych zmian w sektorze mody. Jesteśmy dumni z ubiegłorocznych dobrych wyników FASHION LEAP FOR CLIMATE i cieszymy się – wraz z Zalando i YOOX NET-A-PORTER – z rozpoczęcia drugiego roku współpracy. Pomyślne ukończenie programu edukacyjnego przez pierwsze z naszych marek partnerskich to kluczowy krok we właściwym kierunku. Jesteśmy przekonani, że do wprowadzenia trwałych zmian potrzebne będą wspólne dla całej branży działania i inicjatywy - mówi Hannes Wiese, Co-CEO, ABOUT YOU Holding SE.

- W YOOX NET-A-PORTER stawiamy sobie ambitne cele związane ze zmniejszeniem naszego wpływu na środowisko. Nasi partnerzy to najbardziej poszukiwane marki w branży mody luksusowej i jesteśmy dumni, że możemy ich wspierać w poruszaniu się po tym złożonym temacie i zmniejszaniu naszego wspólnego śladu węglowego. Po obiecujących wynikach pierwszego roku FASHION LEAP FOR CLIMATE, z radością rozpoczynamy drugi rok współpracy z ABOUT YOU i Zalando. Inicjatywa ta reprezentuje potencjał współpracy w całej branży, wykorzystując wspólną ambicję stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla mody - zaznacza Alison Loehnis, ad interim CEO, YOOX NET-A-PORTER.

- W Zalando angażujemy się w łączenie ze sobą różnych interesariuszy z branży, by wspólnie stawiać czoła wyzwaniom. Wierzymy, że jest to kluczowe, by wywierać pozytywny wpływ na całą branżę. Z dumą świętujemy drugi rok FASHION LEAP FOR CLIMATE we współpracy z ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER i Quantis, jednej z naszych najważniejszych wspólnych inicjatyw, która wspiera naszych partnerów w wyznaczaniu własnych celów klimatycznych opartych o wiedzę naukową. To bardzo budujące, jak dzięki tej inicjatywie zwiększyła się pewność siebie marek partnerskich w podejmowaniu działań na rzecz klimatu. Głęboko wierzymy, że takie partnerstwa są siłą napędową postępu, i że tylko wspólna praca będzie w stanie zapewnić długotrwały wpływ - mówi David Schneider, Co-CEO, Zalando.

Platforma edukacyjna FASHION LEAP FOR CLIMATE jest w pełni finansowana przez ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER i Zalando, a jej kuratorem jest firma konsultingowa Quantis.





