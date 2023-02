Green Caffé Nero patrzy w stronę Trójmiasta, Poznania i Łodzi. Tam nadal nie ma kawiarni pod niebieskim szyldem, ale sieć wciąż się rozwija. O wyzwaniach i planach sieci opowiedział jej prezes Adam Ringer.

W przyszłym roku Green Caffé Nero planuje pojawić się w Trójmieście, Łodzi i Poznaniu.

Lokale sieci w biurowcach jeszcze nie wróciły do stanu sprzed pandemii.

Zakupy w Green Caffé Nero przez Glovo i Bot Food stanowią około dwa procent sprzedaży firmy.

Green Caffé Nero chciałoby osiągnąć tempo otwarć na poziomie minimum dwunastu nowych kawiarni rocznie.

W tej chwili rynek dla inwestorów w gastronomii jest bardzo dobry. Upadło około 20 -25 proc., więc pojawiło się dużo okazji do zdobycia nowych lokali. Wynajmujący też trochę spuścili z tonu i swoich oczekiwań. Wygląda, że będzie dobrze - ocenia sytuację na rynku Adam Ringer prezes sieci kawiarni Green Caffé Nero.

Z biur na przedmieścia - remedium na model hybrydowy

Po czasie pandemii sieć patrzy w stronę osiedli mieszkaniowych. - W tej chwili najlepsze lokale to te osiedlowe. W dalszym ciągu nie ma pełnego powrotu do biur. Typowo biurowe lokalizacje niedoszły do siebie, porównując do stanu przed pandemicznego - wyjaśnia Adam Ringer.

Praca hybrydowa sprawia, że w lokalizacjach biurowych zapotrzebowanie na usługi kawiarni spada nawet do 40 proc. - Natomiast na przedmieściach i na osiedlach są Ci, których nie ma w biurach, a pracują z domu - uzasadnia Adam Ringer.

Green Caffé Nero na wynos

Na początku 2023 roku Green Caffé Nero dociera do klientów dzięki Bolt Food.

Weszliśmy w to z szeroko otwartymi oczami i zastanawiając się co będzie dalej - komentuje Adam Ringer prezes sieci kawiarni Green Caffé Nero. - Wielkość sprzedaży tymi kanałami to jest dwa, dwa i pół proc. naszej sprzedaży. Widzę to, jako dodatkową kawiarnię, w której nie trzeba płacić czynszu - mówi.

Szef sieci dostrzega też zagrożenia płynące ze współpracy z firmami dostarczającymi. - Problemem jest dla nas to, że ktoś na bazie naszej marki, dostaje informacje o naszych klientach. Za jakiś rok, dwa będzie wiedział o naszych klientach więcej niż my wiemy. Wtedy może zrobić to co amazon, który nagle zaczyna produkować sam a przez wiele lat sprzedawał odzież innych. - porównuje Adam Ringer.

