Green Caffè Nero łączy siły z Too Good To Go

Kawiarnie Green Caffè Nero dołączają do działań, których celem jest unikanie związanej z niemarnowaniem żywności. Od teraz niesprzedane w danym dniu świeże produkty będzie można znaleźć w aplikacji Too Good To Go, w formie pysznych paczek – niespodzianek. Przygotowane na miejscu bagietki, kanapki, ciasta i ciasteczka, a także quiche i sałatki trafią do Pogromców Marnowania Jedzenia.

Współpraca z Too Good To Go miała rozpocząć się już ponad dwa miesiące temu. Jednak sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że połączenie sił w słusznej sprawie mogło nastąpić dopiero w czerwcu. System działa w wybranych lokalach w Warszawie i okolicach, które ponownie zostały otwarte. Jeśli współpraca będzie cieszyła się zainteresowaniem to planujemy wprowadzenie tego rozwiązania we wszystkich naszych lokalach. W Green Caffè Nero kanapki przygotowywane są na bieżąco, a ciasta i słone wypieki dostarczane codziennie do lokali z naszej warszawskiej manufaktury. Jednak obostrzenia wprowadzone ze względu na pandemię sprawiają, że precyzyjne zarządzanie zamówieniami stało się trudne. Dlatego możliwości, które daje aplikacja, są w obecnych czasach dla kawiarni niezwykle przydatne.

- Wierzymy, że wspólnymi siłami wraz z Too Good To Go uda nam się realnie wpłynąć na ograniczenie marnowania żywności. Cieszymy się, że dołączyliśmy oficjalnie do grona Pogromców Marnowania Jedzenia i swoimi działaniami przysłużymy się Planecie. Chcemy promować „trend na niemarnowanie” i pokazać innym przedstawicielom branży gastronomicznej, że jest to rozwiązanie dostępne dla każdego, które dodatkowo przynosi ogromną satysfakcję – mówi Agata Milewska, Szef marketingu i komunikacji marki Green Caffè Nero.

W Polsce co roku wyrzuca się ponad 9 milionów ton żywności. Aplikacja Too Good To Go w prosty sposób zrzesza użytkowników we wspólnej walce z jej marnowaniem, łącząc klientów z miejscami, w których na koniec dnia zostało nadwyżkowe, świeże jedzenie. W Polsce, aplikacja zyskała popularność już wśród 180 tysięcy osób. Dzięki swojej aktywności, do tej pory użytkownicy uratowali przed zmarnowaniem ponad 115 tysięcy posiłków, a co za tym idzie, równowartość emisji, jakie wyemitowałby samolot 57-krotnie okrążający kulę ziemską.