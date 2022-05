Green Caffè Nero odkrywa stolicę razem z klientami

Inicjatywa ma zachęcić do poznania miasta i jego historii.

Sieć kawiarni Green Caffè Nero chce zachęcać turystów do ponownych spotkań z bliskimi na mieście.

Siódmego maja odbędzie się spacer śladami artystów getta warszawskiego.

Celem inicjatywy Green Caffè Nero jest lepsze poznanie miasta i jego historii, poszerzenie wiedzy mieszkańców i turystów o stolicy oraz zachęcenie ich do ponownych spotkań z bliskimi na mieście i korzystania z licznych warszawskich atrakcji. Spacery prowadzi licencjonowany przewodnik po Warszawie z wieloletnim doświadczeniem, a udział w nich jest bezpłatny. Najbliższy odbędzie się już 7 maja śladami artystów getta warszawskiego.

Green Caffè Nero w okresie od kwietnia do października zorganizuje kilkanaście spacerów w ramach cyklu „Z kawą po Warszawie”. Pierwszy odbył się 22 kwietnia na bulwarach nad Wisłą, a uczestnicy mieli okazję nie tylko odpocząć od zgiełku centrum, ale także poznać historię wiślanego nabrzeża i pierwszej osady. Kolejny planowany jest już na najbliższą sobotę 7 maja; tym razem spacerowicze poznają historię artystów getta warszawskiego z okazji 79. rocznicy wybuchu powstania. Chętni powinni zjawić się w kawiarni Green Caffè Nero Femina przy al. Solidarności 117 o godz. 11:00. Uczestnictwo jest bezpłatne – na spacer w miasto można ruszyć z kawą na wynos.

Tradycja Green Caffè Nero - „Z kawą po Warszawie”

Kawiarnie Green Caffè Nero to ważny element tkanki miejskiej, dlatego też sieć podejmuje wiele inicjatyw, by zachęcić mieszkańców miast do czerpania z licznych atrakcji, z których często nie zdają sobie sprawy.

– Akcja „Z kawą po Warszawie” ma już swoją tradycję, z której jesteśmy niezwykle dumni. Cieszymy się, że możemy do niej powrócić, zwłaszcza po tak trudnym, pandemicznym okresie – powiedział Adam Ringer, prezes Green Caffè Nero.

– Lubimy mówić, że działamy „miastotwórczo”, ponieważ nasza akcja uwzględnia wiele naprawdę wyjątkowych miejsc, w których na co dzień nie bywamy i których historii nie znamy. Chcemy pokazać piękno Warszawy i zachęcić jej mieszkańców i turystów do tego, by korzystali z atrakcji, jakie oferuje nam stolica, by znów spotykali się na mieście i by powrócili do centrum, które opustoszało w czasie pandemii, kiedy to ludzie przenieśli się na przedmieścia w związku z pracą zdalną. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ciekawą historią Warszawy podczas spacerów z kubkiem naszej kawy w ręku – dodał Adam Ringer.

Amatorów warszawskiej Pragi-Południe zainteresuje spacer po ulicach Saskiej Kępy, który odbędzie się 21 maja. Planowane są także spotkania dla entuzjastów polskich filmów, historii kryminalnych czy śródmiejskiego dziedzictwa PRL. Ciekawych tematów z pewnością nie brakuje, a terminy kolejnych spacerów będą regularnie udostępniane na profilu Green Caffè Nero na Facebooku oraz w aplikacji kawiarni. Wszystkie spotkania odbywają się pod okiem doświadczonego licencjonowanego przewodnika po Warszawie.