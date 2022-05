Green Caffè Nero otwiera kawiarnię we Wrocławiu

Nowy lokal Green Caffè Nero to 5. punkt na mapie Wrocławia.

Sieć prężnie rozwija się na terenie całego kraju. Niedawno reaktywowana została kawiarnia na Bulwarach Wiślanych w Warszawie.

– Nowa kawiarnia wspaniale wzbogaca mapę gastronomiczną Wrocławia. Chcemy by nasz lokal był stałym miejscem spotkań wrocławian, przestrzenią do odpoczynku w ciągu dnia oraz przystanią dla poznających miasto turystów – powiedziała Ewelina Karpińska, Head of Brand and Marketing w Green Caffè Nero. – Doceniamy potencjał, jaki daje usytuowanie nowego lokalu zaledwie 200 metrów od Rynku Starego Miasta i jesteśmy pewni, że będzie to miejsce cenne z punktu widzenia miasta i jego mieszkańców. Mamy nadzieję, że nowa kawiarnia spełni oczekiwania naszych stałych gości z Wrocławia i okolic, jak i tych nowych, nieznających jeszcze naszej oferty – dodała Ewelina Karpińska.

Do wejścia w progi nowej kawiarni zachęca sam wygląd budynku. Wyróżnia się szklaną fasadą, w której przeglądają się pobliskie zabytkowe kamienice.

Green Caffè Nero Wrocław 1.jpg

Okolica, którą uświetni oryginalna kawiarnia, otoczona jest budynkami w dawnym stylu znajdującymi się w centralnej części Starego Miasta. Bliskość miejskich atrakcji i miejsc turystycznych, takich jak wrocławski rynek, sprawia, że lokal jest wyeksponowany i bardzo widoczny dla przechodniów.

– Charakterystyczny wygląd budynku kawiarni wyróżniający się na tle Starego Miasta został odzwierciedlony także w sposobie aranżacji wnętrza. W środku znajduje się wiele inspiracji tradycją: dębowy bar z klasycznymi zdobieniami oraz rozmieszczone w nieregularnej przestrzeni tapicerowane fotele i kanapy. Kontrastujący akcent stanowią nietuzinkowe materiały wykończeniowe takie jak stal, siatki druciane i pordzewiała blacha. Wszystkie elementy składają się w spójną całość nadając nowemu miejscu charakteru tajemniczości i intymności – powiedział Marcin Piotrowski, architekt lokalu.