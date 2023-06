Przypieczętowaniem ostatnich działań Green Caffè Nero w zakresie nowych inwestycji stało się niewątpliwie otwarcie dwóch kolejnych lokali – w Warszawie oraz w Krakowie. Kawiarnia typu express w budynku Generation Park Y w Warszawie to wyspa, która już od pierwszego dnia funkcjonuje z powodzeniem, nie zmniejszając popularności i frekwencji pobliskiego lokalu Green Caffè Nero w budynku Generation Park Z.

Nowa kawiarnia Green Caffè Nero w budynku Generation Park Y w Warszawie to kolejny dowód na to, że ludzie pracujący przy rondzie Daszyńskiego wciąż są głodni Green Caffè Nero. Nasza kawiarnia jest nietypowa w wielu aspektach. Znajduje się przy największej „żywej” ścianie w Polsce – ma ona 22 metry długości oraz 15 metrów wysokości. Ścianę tworzy ponad 6000 roślin kilkudziesięciu gatunków, co stanowi idealne tło dla naszej kawiarni. Goście mogą napić się espresso z nowego modelu ekspresu Faema President. Zapraszamy do sprawdzenia. – powiedział Bartosz Dudra, manager operacyjny sieci Green Caffè Nero.