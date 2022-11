Najgorętszy okres w handlu przypada na ostatni kwartał roku, a wszystko za sprawą Black Friday. Wola Park zachęca do pokochania swoich rzeczy na dłużej. Proponuje Green Friday zamiast Black Friday.

Wola Park nadaje nowe oblicze świętu zakupów, zmieniając Black Friday w Green Friday.

Rusza z trzecią edycją kampanii „Pokochaj swoje rzeczy na dłużej”.

Tym samym po raz kolejny udowadnia, że działalność centrum handlowego może iść w parze z zachęcaniem do zrównoważonej konsumpcji.

Klienci Wola Parku mogą nie tylko zrobić przemyślane zakupy w atrakcyjnych cenach, ale również dać drugie życie swoim rzeczom i przyczynić się do ratowania planety.

Jednym z priorytetów Wola Parku jest wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi, lokalne społeczności i planetę, dlatego już po raz kolejny uruchamia kampanię „Pokochaj swoje rzeczy na dłużej”, namawiającą do rozważnych zakupów podczas Black Friday. W jej ramach odbędzie się wyprzedaż garażowa, dzięki której klienci będą mogli nie tylko znaleźć bezcenne perełki, ale także wcielić się w rolę sprzedawcy i na wypożyczonym od organizatora stoisku wystawić nieużywane już rzeczy, dając im drugie życie. Wyprzedaż odbędzie w przestrzeni pasażu Wola Parku w pobliżu sklepów Mango, Świat Książki oraz Sinsay w piątek 25 listopada w godz. 14.00-21.00 oraz sobotę 26 listopada w godz. 11.00-21.00.

Green Friday zamiast Black Friday.

Celem naszej akcji jest zachęcanie klientów do robienia przemyślanych zakupów i wybierania produktów, które faktycznie są im potrzebne i posłużą przez lata. Black Friday kojarzy się z impulsywnym kupowaniem pod wpływem szalonych promocji. W Wola Parku również czekają atrakcyjne okazje, jednak w pierwszej kolejności chcemy edukować klientów na temat świadomej konsumpcji. Dlatego organizujemy liczne warsztaty i już kolejną odsłonę wyprzedaży garażowej – mówi Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Poza wyprzedażą garażową, w sobotę 3 grudnia br. wszyscy chętni będą mogli również wziąć udział w bezpłatnych warsztatach renowacji mebli. Podczas spotkania klienci dowiedzą się jak odnowić stare meble w prosty sposób bez użycia profesjonalnych narzędzi. Wydarzenie odbędzie w przestrzeni na parterze Wola Parku, tuż obok sklepów Komputronik i Tchibo, w godz. 10.00-18.00.

Już od roku na terenie Wola Parku działa Współdzielnik, czyli wyjątkowe Miejsce Aktywności Lokalnej zainicjowane we współpracy z Wolskim Centrum Kultury. Jego głównym celem jest edukowanie na temat zrównoważonej konsumpcji i ograniczania ilości wyrzucanych przedmiotów. W ramach kampanii we Współdzielniku zorganizowane zostaną wydarzenia związane z recyclingiem i upcyclingiem, zachęcające do życia w zgodzie z ideą zero waste.

Do wyboru odwiedzający będą mieli spotkania o różnej tematyce. W przestrzeni Współdzielnika odbędą się warsztaty „Ozdoby ze starej odzieży” (1 grudnia w godz. 17.30-20.00) oraz „Papierowa wiklina inaczej” (3 grudnia w godz. 10.00-12.45), czyli warsztaty tworzenia ozdób ze starej odzieży i przedmiotów z papieru makulaturowego. Ponadto, w niedawno otwartych Ogrodach Ulricha klienci będą mogli naprawić swoją odzież biorąc udział w warsztatach z kreatywnego naprawiania ubrań w godz. 10.00-13.00.

Wspólnymi siłami chcemy zmienić Black Friday w Green Friday. To dobry czas na zakup jakościowych produktów na wiele sezonów, a ponadto świetna okazja do zdobycia dodatkowej wiedzy i nadania rzeczom drugiego życia w Wola Parku – podsumowuje Anna Bozhenko.

