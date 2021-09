Griffin sprzedał portfel parków handlowych za 87 mln euro

Nabywca nieruchomości nie został ujawniony.

Przedmiotem transakcji jest sześć hipermarketów o łącznej powierzchni 107 600 mkw.

Obiekty, zlokalizowane w Szczecinie, Rybniku, Słupsku, Gdańsku, Nowym Sączu i Lublinie, są w całości wynajęte firmie Auchan Polska w ramach 12-letniej umowy przedłużenia najmu, która została podpisana w zeszłym roku.

Transakcja jest spójna ze strategią zbywania części obiektów handlowych przyjętą przez Griffin Real Estate.

- Nieruchomości te mają długą historię generowania dobrych wyników sprzedaży, a dodatkowo – są zabezpieczone długoterminowymi umowami najmu z Auchan – siecią handlową o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Udana transakcja sprzedaży tego portfolio potwierdza, że wysokiej jakości obiekty handlowe są nadal poszukiwane – powiedział Piotr Fijołek, Senior Partner w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za przeprowadzenie transakcji.

To już druga transakcja na rynku nieruchomości handlowych w którą zaangażowane były spółki zarządzane przez Griffin Real Estate w czasie pandemii COVID-19. Poprzednią transakcją była sprzedaż czterech parków handlowych, która stanowiła finalną z trzech transz sprzedaży "portfela M1" do EPP. Z GAV wynoszącym 106 mln euro i łączną powierzchnią GLA 110 000 mkw., była to największa pod względem wolumenu transakcja na polskim rynku nieruchomości handlowych w I kwartale 2021 roku.

Sprzedającemu w transakcji doradzały firmy: Linklaters (doradztwo prawne), Colliers (doradztwo komercyjne) oraz Arcadis (doradztwo techniczne).