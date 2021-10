Groclin ma apetyt na platformę Less_ z ofertą produktów używanych

Spółka poinformowała podpisaniu listu intencyjnego, w którym ustalono wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez Groclin 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym COUNTME.

COUNTME jest podmiotem operującym w segmencie e-commerce a głównym obszarem działalności jest zarządzanie portalem, aplikacją oraz marką LESS. Portal LESS jest narzędziem do zakupu i sprzedaży przedmiotów używanych, m.in. odzieży używanej, elektroniki, sprzętu sportowego, książek czy zabawek. Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. Według stanu na dzień 5 października 2021 r. w aplikacji zarejestrowało się już blisko 800 tysięcy użytkowników.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podpisany list intencyjny przewiduje: wzajemną współpracę w celu przeprowadzenia badania obu spółek uczestniczących w transakcji, które powinno zakończyć się do dnia 31 października 2021 r., rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu wyceny COUNTME, który powinien zakończyć się do 31 października 2021 r. oraz ustalenie warunków wymiany akcji GROCLIN S.A. na udziały w COUNTME, w tym poziomu podwyższenia kapitału zakładowego.

Rozliczenie transakcji odbywać się będzie wyłącznie w drodze wymiany akcji GROCLIN S.A. na udziały, które znajdują się w posiadaniu obecnych inwestorów COUNTME.

Zamknięcie transakcji i nabycie udziałów w COUNTME planowane jest to końca 2021 r.