Groclin zmieni się w Less i odczaruje świat lumpeksów. Wkrótce otwarcie pierwszych sklepów

Z dawnego Groclinu została tylko nazwa, która też wkrótce zmieni się na Less. - Chcemy promować gospodarkę cyrkularną. Nasz koncept zakłada tworzenie tzw. future secondhandów, czyli sklepów jasnych, estetycznych i pachnących. Pracujemy nad pierwszymi otwarciami: we Wrocławiu i w Mławie - zapowiada Mateusz Oleksiuk, CEO Less i Groclin.

Less ma znanych inwestorów, takich jak m.in. Robert Lewandowski czy Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu. Firma zamierza skonsolidować rynek sprzedaży rzeczy używanych, który dziś jest rozproszony. To cel na najbliższe dwa, trzy lata.

Badania pokazują, że w 2028 r. rynek secondhandów będzie większy, niż segment sieciowego fast fashion. Już dziś młodych odbiorców w ogóle nie trzeba przekonywać do zakupów zgodnych z ideą cyrkularności.

Secondhandy funkcjonują już m.in. w Galerii Mokotów i w Wola Parku. Liczba ich klientów rośnie. Less, budując swoją sieć sklepów, koncentruje się co prawda na lokalizacjach przy ulicach lub w parkach handlowych, ale galerie też są brane od uwagę, zwłaszcza że same zabiegają o cyrkularnych najemców, bo ocieplają ich wizerunek.

Less jest platformą do sprzedawania i kupowania używanych rzeczy w Internecie. Co ma wspólnego z Groclinem?

Mateusz Oleksiuk, CEO Less i CEO Groclin SA: Spółka Groclin była obecna na głównym parkiecie giełdy od 1998 r. Przez lata zajmowała się produkcją poszyć dla przemysłu motoryzacyjnego, ale w ostatnim czasie znacznie ograniczyła skalę biznesu i mocno wygasiła działalność, m.in. ze względu na trudności w branży. W grudniu zeszłego roku przeprowadziliśmy transakcję tzw. odwrotnego przejęcia Groclinu. Obecność na głównym parkiecie GPW daje nam szerszy dostęp do inwestorów i dodatkowe możliwości pozyskiwania kapitału. To krok, który pozwala nam przeskoczyć kilka etapów w rozwoju Less.

Groclin niewiele miał wspólnego z filozofią zero waste, prawda?

Z dawnego Groclinu pozostała już tylko nazwa, która też wkrótce zmieni się na Less. Nową nazwę – Less.Bike zyska również spółka, której biznes polega na produkcji sprzedaży rowerów elektrycznych. Jest to gałąź biznesowa, bardzo dobrze wpisująca się w całościową eko-koncepcję grupy Less. Transakcja odwrotnego przejęcia obecnej już na GPW spółki Groclin była korzystna dla obu stron. My dostrzegliśmy potencjał na realizację naszych ambitnych planów, w tym możliwości szybszego skalowania i budowania biznesu z międzynarodowym potencjałem, a giełdowa formuła Less mocno przyspiesza jego rozwój.

Macie plany stworzenia sieci sklepów stacjonarnych. Po co - skoro dobrze wam idzie w internecie?

Chcemy promować gospodarkę cyrkularną w oparciu o wszystkie możliwe kanały. Ponadto zamierzamy zmienić i odświeżyć wizerunek sklepów z odzieżą używaną. Nasz koncept zakłada tworzenie tzw. future secondhandów – sklepów z nowoczesnym, ale minimalistycznym wystrojem, jasnych, estetycznych i pachnących, budzących pozytywne skojarzenia. Mają one dawać klientom zupełnie nowe doświadczenie zakupowe. Ludzie dzielą się na tych, którzy chętnie korzystają z lumpeksów i na tych, którzy omijają je szerokim łukiem ze względu na odstraszający wygląd i nierzadko mało przyjemne zapachy.

Naszym celem jest odczarowanie tego świata. Badania pokazują, że w 2028 r. rynek secondhandów będzie większy, niż segment sieciowego fast fashion. Ale np. już dziś młodych odbiorców w ogóle nie trzeba przekonywać do zakupów zgodnych z ideą cyrkularności. Mówimy tu o stacjonarnej sieci sklepów, ale tak naprawdę budujemy cały omnichannel – z naszą już działającą platformą Less.App oraz sklepem online Less.Store, który też wkrótce uruchomimy.

Wasze sklepy będą – wzorem popularnych sieciówek – duże, czy raczej kameralne?

Powierzchniowo celujemy w lokale 100-150 mkw., ale będą i mniejsze i większe. Zależy nam na popularnych lokalizacjach – miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców. Jestem przekonany, że kiedy zajrzą przez witrynę i zobaczą, jak estetyczny i przyjazny może być secondhand, wejdą do środka choćby z ciekawości. A potem zostaną z nami na dłużej.

Zapewne z tak znanymi inwestorami, jak m.in. Robert Lewandowski czy Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu, należy się spodziewać wyjątkowego produktu.

Tak, rzeczywiście, możemy pochwalić się ciekawym gronem inwestorów i mocnymi nazwiskami. Tym bardziej cieszy nas, że takie właśnie osoby dostrzegły potencjał w Less i zdecydowały się zainwestować swój kapitał. Naszym celem jest konsolidacja rynku, który dziś jest niezwykle rozproszony. To cel na najbliższe dwa, trzy lata, ale wymaga sporego kapitału. Dobre grono inwestorskie z pewnością ułatwi nam działania i wzmocni naszą siłę negocjacyjną.

Czy to będzie wielkomiejska sieć, czy mniejsze miasta też was interesują?

Sklepy będą otwierane w atrakcyjnych lokalizacjach przy ulicach dużych i średnich miast, ale również w mniejszych miejscowościach, gdzie widać ogromny potencjał rynku przedmiotów używanych. Już dziś pracujemy nad pierwszymi otwarciami: będzie to duży Wrocław, ale i dużo mniejsza Mława. Oczywiście dostosujemy wygląd i asortyment każdego sklepu do jego lokalizacji. Na pewno nasze Less.Stores nie mogą odstraszać zbyt luksusowym designem, bo mają to być sklepy dla wszystkich – estetyczne i przyjemne. Tworzymy miejsca, w których klienci każdego dnia będą mieli dostęp do najlepszej w danym mieście oferty przedmiotów używanych, w dodatku zawsze w okazyjnych cenach. Ale zdecydowanie nie chcemy tworzyć wokół nich atmosfery elitarności.

Czy galerie handlowe też są na waszym celowniku?

Myślimy o lokalizacjach w kilku takich obiektach w Polsce, ale zdecydowanie bardziej koncentrujemy się na punktach zlokalizowanych przy ulicach lub w parkach handlowych.

Czy galerie handlowe zechcą mieć u siebie Less? Jeszcze kilka lat temu sklep z ubraniami z drugiej ręki był w takim centrum nie do pomyślenia.

Prawdę mówiąc, dziś galerie same o nas zabiegają, ponieważ taki najemca jak my ociepla ich wizerunek. Zatem muszę przyznać, że zainteresowanie jest bardzo duże. Centra handlowe chcą po prostu pokazać, że też działają w duchu zero lub przynajmniej less waste. Secondhandy funkcjonują już choćby w warszawskich Galerii Mokotów czy Wola Parku. I liczba ich klientów szybko rośnie.

Czy w poszukiwaniu dobrych lokalizacji bierzecie pod uwagę akwizycje?

Jest to jedna z rozważanych przez nas opcji – przejęcia biznesów, które mają w swojej sieci około 5-10 punktów w atrakcyjnych lokalizacjach. Szukamy takich przedsiębiorców, ale decyzje zapadną po wnikliwych analizach ich potencjału – tak pod kątem wizerunkowym, jak i przychodowym.

Platforma Less umożliwia sprzedaż nie tylko ubrań, ale też różnych przedmiotów. Jak będzie w sklepach?

Koncentrujemy się na ubraniach, ale w naszych sklepach będzie można kupić też używane zabawki i książki. Co ciekawe, te ostatnie z drugiej ręki cieszą się obecnie szczególnie dużym zainteresowaniem, dlatego je również będzie można znaleźć w Less.Stores.

Gdzie je segregujecie i magazynujecie?

Od 1 lutego działa nasza sortownia i magazyn w Ostrzeszowie w woj. wielkopolskim. Obecnie intensywnie pracujemy tam nad optymalizacją procesów sortowania przedmiotów. Nasza sortownia ma modułową konstrukcję, a co za tym idzie – wraz z rosnącym zapotrzebowaniem – będzie można ją szybko i łatwo rozbudowywać.

Skąd bierzecie rzeczy do sprzedaży?

Kanałów jest kilka, wszystkie skupione są wokół naszego Less.Box. Jednym z nich jest odbiór przedmiotów bezpośrednio od użytkowników. Zgłaszają się przez platformę Less.Box, a my wysyłamy kuriera pod wskazany adres. Obieramy też przedmioty od firm i fundacji. Niedługo rzeczy będzie można przekazać do mobilnych Less.Box’ów – o tym gdzie i kiedy będą stacjonować poinformujemy na naszej stronie.

Docelowo takie boxy będą także w naszych sklepach. Następnie wycenimy przesłane rzeczy i kupimy je od właściciela. Może on przekazać część lub całą kwotę na wybrane organizacje charytatywne, ale nie musi. Less.Box jest odpowiedzią na to, co najmocniej zniechęca ludzi do odsprzedaży używanych przedmiotów – brak czasu na to, by je sfotografować, wystawić, odpowiadać na pytania o nie, a potem pakować i wysyłać.

Jaki jest plan na wykorzystanie rzeczy, które jednak nie będą się nadawały do sprzedaży?

Dalszy ich recykling i upcykling. I tu zapewniam, że te przedmioty nie wylądują w koszach na śmieci. Wykorzystamy każdy produkt, który do nas trafi. Jeśli nie będzie się nadawał do ponownej odsprzedaży, będziemy mu nadawać nowe życie – np. przerabiać na zupełnie nowe ubrania. W naszej sortowni nie zabraknie miejsca na odpowiedni warsztat dedykowany upcyklingowi.

W planach macie też sprzedaż rowerów elektrycznych, prawda?

Tak, rowery już kwietniu będą dostępne w sprzedaży i są tą częścią biznesu Groclin, którą postanowiliśmy zachować i będziemy rozwijać w ramach spółki Less.Bike, bo doskonale wpisuje się w nasz proekologiczny model działania. Póki co rowery sprzedajemy głównie w kanale online, ale z doświadczenia wiemy, że taki pojazd najlepiej przed zakupem po prostu wypróbować. Dlatego też uruchomiliśmy już showroom w poznańskiej galerii Poznania, drugi niebawem pojawi się w Warszawie. Światowe trendy pokazują, że rynek e-bike’ów ma perspektywę na naprawdę dynamiczne wzrosty. I choć w Polsce dopiero raczkuje, wszystko wskazuje na to, że wkrótce i u nas na dobre się rozkręci. Nie ukrywam, że także z Less.Bike chcemy zdobyć pozycję lidera w branży.