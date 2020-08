Grupa AmRest podsumowała II kwartał. Spadki sprzedaży sięgają ponad 40 proc. rok do roku

Wstępna sprzedaż grupy AmRest w tym okresie wyniosła 272 mln euro, co oznacza spadek o 43,6% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W pierwszym kwartale 2020 roku spadek sprzedaży wyniósł 7,4% - czytamy w komunikacie.

"Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i ponownym otwieraniem restauracji w drugiej połowie II kwartału 2020 roku, wyniki sprzedaży ogólnej oraz sprzedaży porównywalnej w restauracjach uległy wyraźnej poprawie" - podano.

Na koniec kwietnia otwartych było około 56% restauracji prowadzonych przez AmRest. Działały głównie poprzez kanał dostawy do domu, drive-thru i na wynos, co spowodowało spadek sprzedaży o 66,9% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W maju sytuacja się poprawiła. Na koniec miesiąca funkcjonowało 81% restauracji, a spadek sprzedaży wyniósł 40,7%.

Na koniec czerwca działało już 92% wszystkich lokali, a dzięki kontynuacji poprawy wyników sprzedaży, spadek rok do roku wyniósł 24,4%.

Dla porównania: w marcu sprzedaż spadła o 45%, na koniec miesiąca działało 44% restauracji, ale tymczasowe zamknięcia rozpoczęły się na szerszą skalę w drugiej połowie miesiąca.

Na dzień 11 sierpnia w ramach portfolio Grupy funkcjonuje około 96% restauracji - czytamy dalej.

Jak informuje spółka, wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych sklepów, osiągnął 91,1% w I kwartale 2020 roku i 67,8% w II kwartale 2020 roku. Wyniki poprawiały się z miesiąca na miesiąc wraz ze znoszonymi ograniczeniami dotyczącymi funkcjonowania restauracji i restrykcji społecznych, a indeks mierzony rok do roku urósł z 48,8% w kwietniu, poprzez 68,7% w maju, do 78,8% w czerwcu. Dla porównania - w marcu wyniósł on 64%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w II kwartale 2020 133,6 mln euro, co stanowi spadek o 34,3 proc. w porównaniu do II kwartału 2019.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w tym czasie 22,3 mln euro i były o 57,1% niższe niż przed rokiem.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia kształtowała się na poziomie 92,4 mln euro i była o 52,8% niższa, niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim osiągnęły poziom 19,2 mln euro i były o 21% niższe w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku.

Przychody segmentu "Pozostałe" wyniosły w Q2 2020 4,6 mln euro i były o 38,9% niższe, niż przed rokiem.

"Reagując na pojawiające się wyzwania oraz w celu złagodzenia strat powstałych w wyniku ograniczenia możliwości spożywania posiłków w restauracjach, AmRest umocnił kanał sprzedaży z dostawą do domu oraz poprzez drive-thru" - podano w komunikacie. Sprzedaż wygenerowana poprzez te kanały w restauracjach należących do AmRest wzrosła w ciągu roku o około 70% w maju i 51% w czerwcu.

AmRest prowadzi obecnie około 2 211 restauracji w 26 krajach. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz innych krajach Azji.

