Przedstawiciele Grupy CCC z optymizmem patrzą w przyszłość. Kolejne kwartały podtrzymują bowiem cele finansowe na 2023 rok.

Grupa CCC liczy na poprawę wyników finansowych, w tym marży brutto, w II półroczu 2023 oraz w 2024 r.

Grupa podtrzymuje prognozy 10,2-11 mld zł przychodów i 10-12 proc. marży EBITDA na 2023 rok.

Prezes Grupy CCC, Dariusz Miłek zaznaczył, że HalfPrice, zgodnie ze specyfiką branży, drugie półrocze powinno dać lepsze wyniki sprzedaży.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,12 mld zł w roku obrotowym 2022 r.

W środę, 9 sierpnia, odbyła się konferencja połączona z prezentacją wyników Grupy CCC za II kwartał 2023 roku.

Grupa CCC liczy na skokową poprawę wyników grupy Modivo od 2024 roku. - Drugie półrocze jest zawsze kluczowe w naszym biznesie z najlepszymi wynikami, dlatego jesteśmy optymistami. Szyld HalfPrice to mocny silnik wzrostu dla całej grupy, który nie zwalnia tempa i obecnie ma 110 sklepów w 9 krajach, zaś sprzedaż bardzo szybko rośnie i będzie wspierana marketingiem. Zakładamy, że pozytywne trendy konsumenckie będą kontynuowane w II półroczu, co dobrze dla nas wróży zarówno na II półrocze jak i na 2024 r. - zapowiedział podczas konferencji wiceprezes Grupy CCC Karol Półtorak.

- Trwa sprzątanie po rynkowej burzy, rozwiązujemy główny problem, czyli nadmiar zapasów. Planujemy, że zejdziemy poniżej 1 mld zł w zapasach i dzięki temu znacząco poprawimy cash flow - dodał wiceprezes Karol Półtorak.

W kwietniu mówiliśmy o planie redukcji zapasów o 300-400 mln zł na koniec roku. Jesteśmy na dobrej drodze, by to osiągnąć. Już teraz, w drugim kwartale, możemy się pochwalić zapasem, który jest niższy kdk o ponad 200 mln zł, zapasy zaczęły też spadać rdr. Usprawniamy procesy zakupowe i upłynniamy towar - powiedział podczas konferencji Karol Półtorak.

Zrobimy wszystko, by przy dobrym półroczu mocno zbliżyć się w tym roku do poziomu breakeven na poziomie grupy. W 2024 roku absolutnie realny jest dodatni wynik netto Grupy CCC - powiedział Łukasz Stelmach, dyrektor zarządzający ds. finansów.

Łukasz Stelmach dodał: - Początek trzeciego kwartału jest bardzo dobry – powiedział. Sierpień rozpoczął się od dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w grupie.

W najbliższych miesiącach marża w Half Price będzie wracać do optymalnego i bardziej naturalnego poziomu. Jesteśmy też optymistyczni, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe e-obuwie w III kwartale, które powinny być pozytywne i wyniki dla całej Grupy Modivo będą wyraźnie lepsze r/r - powiedział Łukasz Stelmach.

- W segmencie e-obuwie będziemy kończyć etap sprzątania po burzy i oczekujemy skokowego powrotu do bardzo dobrych wyników począwszy od roku 2024. Jesteśmy też na finiszu wymiany platformy e-commerce i korzyści z transformacji widzimy już teraz, ale to dopiero początek i można powiedzieć, że e-obuwie nadrobiło dystans do największych liderów rynku i może skupić się na rozwoju. Na poprawiające się skokowo wyniki Grupy Modivo liczymy już za dwa kwartały, czyli w 2024 roku – powiedział podczas konferencji wiceprezes Grupy CCC Karol Półtorak.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl