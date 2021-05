Grupa CCC debiutuje we Wrocławiu z dwoma konceptami

Grupa CCC ruszyła we wrocławskiej Wroclavii z dwoma konceptami: brandem HalfPrice oraz nowatorskim salonem eobuwie.pl.

- Wroclavia jest miejscem wielu premier rynkowych. Cieszy nas poszerzenie współpracy z Grupą CCC o dwie nowe marki oraz wybór Wroclavii jako miejsca otwarcia jednego z pierwszych sklepów HalfPrice. Odbieramy to jako wyraz zaufania w doświadczenie i działania grupy Unibail-Rodamco-Westfield – mówi Irmina Opala-Sołtysiak, Head of Leasing z firmy Unibail-Rodamco-Westfield, która jest właścicielem i zarządcą Wroclavii.

Pierwszy HalfPrice we Wrocławiu

HalfPrice znajduje się na poziomie +1 Wroclavii na powierzchni ponad 1 600 mkw, dokładnie nad CCC. W nowym salonie na klientów czeka szeroka gama produktów znanych marek w bardzo atrakcyjnych cenach. HalfPrice oferuje odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. To sklep typu off-price, który stanowi segment niezagospodarowany dotąd w naszym kraju zbyt szeroko.

- Na całym świecie koncept off-price staje się coraz bardziej popularny

i mamy nadzieję, że w naszym wydaniu zachwyci polskich klientów, a być może wkrótce także konsumentów z innych krajów regionu. Przygotowaliśmy się dobrze na to ogromne przedsięwzięcie i jesteśmy przekonani, że spotka się ono z dużym zainteresowaniem – mówi Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

W Warszawie pierwszy sklep Halfprice otworzono w Galerii Północnej.

Sklep eobuwie.pl w ścisłym centrum Wrocławia



Równocześnie ofertę Wroclavii poszerza kolejna propozycja z Grupy CCC – nowatorski salon eobuwie.pl. Ten przełomowy koncept obuwniczy znany jest z łączenia korzyści zakupów online i offline. Dzięki lokalizacji w ścisłym centrum miasta nowy salon zapewnia lepszy dostęp do oferty eobuwie.pl nie tylko mieszkańcom Wrocławia, ale też przyjezdnym z całego regionu i turystom.

– Wroclavia to popularne miejsce na zakupowej mapie miasta. To nasza druga lokalizacja w stolicy Dolnego Śląska, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować jeszcze większy wybór produktów spośród 580 marek. Klienci oczekują szerokiego wyboru, atrakcyjnych cen oraz profesjonalnej obsługi. Zapewniamy im także dostęp do topowych marek i setek nowości – mówi Marcin Grzymkowski, prezes i założyciel eobuwie.pl.

