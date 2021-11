Grupa CCC, z marką Half Price w portfelu, chce być liderem sektora off-price w Europie Środkowo-Wschodniej

Grupa CCC chce być liderem sektora off-price w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj Half Price ma 38 sklepów w czterech krajach. Dziesięć kolejnych zostanie otwartych do końca 2021 r. Jednak władze spółki widzą potencjał na ok. 250 salonów o średniej powierzchni 1,5 tys. mkw. W najbliższych dniach wystartuje e-commerce’owy kanał sprzedaży marki. Na początku w Polsce, a potem oczywiście w innych krajach, bo Half Price to europejski format.