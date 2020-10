Grupa CCC zamknie 108 sklepów i drastycznie ograniczy plany ekspansji

Grupa CCC zakończyła trzeci kwartał 2020 roku wzrostem przychodów o 8 proc., któremu towarzyszył skokowy wzrost w segmencie e-commerce (+61 proc.). Eobuwie, przy silnej dwucyfrowej dynamice sprzedaży (+51 proc. r/r), poprawiło jeszcze wysoką rentowność w Q3’20 (8 proc. marży EBITDA, tj. +1,2 pp. r/r). Jednocześnie, Grupa odnotowała bardzo dobre otwarcie czwartego kwartału 2020. W październiku dynamika przychodów przyspieszyła w stosunku do trzeciego kwartału, a przez większość miesiąca wpływ 2. fali pandemii na działalności biznesową był niewidoczny. Adaptując się do zmian otoczenia, Grupa kontynuuje dynamiczną rozbudowę kanału e-commerce, restrukturyzację powierzchni handlowej, silną dyscyplinę kosztową i utrzymuje bezpieczną sytuację płynnościową.

- Podobnie jak w przypadku pierwszej fali pandemii, do bieżącej sytuacji podchodzimy jak do wyzwania, które nas umocni i uodporni. Nasze strategiczne cele pozostają aktualne: cyfryzacja, wzmacnianie e-commerce, rozbudowa oferty produktowej i zrównoważony rozwój – mówi Dariusz Miłek, założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej CCC.

Grupa CCC kontynuuje realizację strategii GO.22, koncentrując działalność na regionie CEE i rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Jednocześnie, w odpowiedzi na dynamiczne zmiany otoczenia, spółka zrewidowała plany ekspansji sieci sklepów CCC, decydując się na istotne ograniczenie rozwoju powierzchni (jedynie +9 tys. mkw. na koniec Q3 od początku roku vs. początkowe plany +60 tys. mkw.). Ponadto, w tym roku Grupa CCC zamknie łącznie 108 sklepów. Dzięki relatywnie krótkim terminom umów najmu (2-3 lata), Grupa ma dużą elastyczność kształtowania przyszłych rozmiarów i struktury sieci.

- Wyższe rdr przychody Grupy w trzecim kwartale to w obecnych warunkach rynkowych rzecz nieoczywista. To bardzo potrzebny pozytywny impuls dla biznesu i dodatkowa motywacja do działania dla zespołu. Dzięki rozpisaniu konkretnego planu i jego konsekwentnej realizacji zwinnie zaadaptowaliśmy się do nowej rzeczywistości. Dziś jesteśmy bogatsi o to doświadczenie i znów mamy sprecyzowane plany funkcjonowania w różnych wariantach rozwoju sytuacji, w tym tego kryzysowego, zakładającego pełen lockdown - komentuje Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC S.A.

1

2

3