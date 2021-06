Grupa CDRL kończy kwartał na plusie

Grupa CDRL w I kwartale 2021 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,84 mln zł względem straty 5,4 mln zł rok wcześniej.









31 maj 2021

Grupa CDRL, właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik, w I kwartale 2021 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,84 mln zł względem straty 5,4 mln zł rok wcześniej. Środki z przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 7,9 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to spółka odnotowała stratę na poziomie 12,6 mln zł.