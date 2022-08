Grupa CDRL z 7,7 mln skonsolidowanego zysku netto

Grupa CDRL osiągnęła w II kwartale 2022 r. 7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Wynik ten o 3,5 mln zł obniżył odpis aktualizujący wartość aktywów wynikający ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej z siedzibą w Rosji.

Łączna wartość odpisów aktualizujących odnoszących się do spółki DPM wynosi około 16,2 mln. zł.

Marek Dworczak, prezes CDRL, wiodącego dystrybutora odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, skomentował że w II kwartale firma osiągnęła mocne wyniki operacyjne, które będą obciążone odpisami aktualizującymi. Ze względu na wzrost przeterminowania należności oraz pogorszenia ratingu Rosji i Białorusi wynikającego z rosyjskiej agresji zbrojnej w Ukrainie, firma musiała utworzyć odpisy aktualizujące wartość należności i udziałów w spółkach zależnych. Pomimo wpływu na rachunek wyników Grupy, ten proces nie ma wpływu na jej obecną pozycję gotówkową.

Spółka białoruska osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne, a utworzony odpis wynika z obniżonego ratingu dla tego kraju, co wynika z większego ryzyka prowadzenia działalności. – dodaje Marek Dworczak.

Łączna wartość odpisów aktualizujących odnoszących się do spółki DPM wynosi około 16,2 mln. zł, w tym 2,7 mln. zł to odpis aktualizujący wartość należności, a 13,5 mln zł dotyczy odpisu na wartość udziałów w DPM. Odpis aktualizujący wartość udziałów w DPM wynika przede wszystkim ze wzrostu wskaźnika premii za ryzyko działalności na Białorusi, która wzrosła z 6,43% w styczniu 2022 r. do 16,77% w lipcu 2022 r.