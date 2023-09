Grupa Cordia przekroczył próg 10 tys. sprzedanych lokali. Z tego ponad 2,4 tys. mieszkań znalazło nabywców w Polsce. Spółka nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne inwestycje, które wzmocnią jej pozycję m.in. na polskim rynku nieruchomości.

W efekcie prawie dwudziestoletniej działalności na europejskim rynku do 10 tys. mieszkań zbudowanych przez Cordię wprowadziło się ok. 17 tys. osób.

W tym roku Cordia planuje rozpoczęcie budowy ponad 450 mieszkań.

– To ogromny kamień milowy w życiu Cordii. Osiągnęliśmy go dzięki zespołowi ekspertów, z których wielu jest z nami od samego początku. Przez prawie dwadzieścia lat pracy w Grupie Futureal, której Cordia jest częścią, z sukcesem realizowaliśmy inwestycje mieszkaniowe, komercyjne i biurowe na wielu europejskich rynkach – dodał Gábor Futó, współzałożyciel i główny akcjonariusz Futureal Group.

Za wynik 10 tys. podpisanych umów w blisko jednej czwartej odpowiada oddział w Polsce, gdzie deweloper sprzedał dotychczas ponad 2400 lokali. W tym roku Cordia planuje rozpoczęcie budowy ponad 450 mieszkań i lokali usługowych w ramach inwestycji zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Sopocie.

Sprzedaż 10-tysięcznego mieszkania to dla całej Grupy Cordia ważny, symboliczny krok. W Cordia Polska mamy jednak dodatkowe powody do świętowania. Niespełna miesiąc temu oddaliśmy do użytku nowe osiedle Fantazja na Bemowie, które jest czwartą w Warszawie i dziesiątą w Polsce inwestycją naszej grupy. Mamy też w budowie projekty w Krakowie, Trójmieście i Poznaniu, a nasza oferta stale się powiększa. Coraz większy udział mają w niej mieszkania segmentu premium - mówi Tomasz Łapiński, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska.

Najszerszy wybór luksusowych apartamentów skrojonych pod najbardziej wymagających klientów oferuje Leśna Sonata, jednak już niedługo się to zmieni za sprawą naszej kolejnej ekskluzywnej inwestycji w Sopocie, w prestiżowej, nadmorskiej lokalizacji – zaledwie kilka minut spacerem od piaszczystej plaży. W sumie w tym roku chcemy rozpocząć budowę jeszcze ponad 450 mieszkań i lokali – dodaje Tomasz Łapiński.

Firma rozwija się w Polsce, Niemczech, Rumunii i na Węgrzech, skąd pochodzi. Działa także w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Polska, będąca drugim co do wielkości rynkiem działania grupy, odgrywa kluczową rolę w jej strategii rozwoju. Cordia działa tu od 2014 roku, umożliwiając coraz większej liczbie klientów znalezienie idealnego miejsca do życia lub inwestycji. Obecnie oferuje mieszkania w Warszawie – w gotowej inwestycji Fantazja, Krakowie – na osiedlach Safrano i Jerozolimska, Poznaniu – w powstającej na terenie kultowych zakładów odzieżowych Modenie oraz Trójmieście, gdzie powstają Villa Jaśkowa Dolina (Gdańsk) i Leśna Sonata (Sopot).

