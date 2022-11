Grupa Fortis, która rozwija parki handlowe pod marką Premium Park, planuje budowę kolejnych pięciu obiektów, w tym budowę pawilonu obok istniejącego parku handlowego w Łowiczu i budowę obiektu w Łęczycy, którego częścią będzie Lidl.

Grupa Fortis, budując i komercjalizując parki handlowe, przygotowuje je do zakupu przez inwestorów. Jednym z nich jest LCP Properties, brytyjski fundusz wyspecjalizowany w zakupie i aktywnym zarządzaniu parkami handlowymi, który obecnie posiada w polskim portfelu obiekty o wartości ponad 450 milionów Euro.

LCP Properties kupował też parki zrealizowane przez grupę Fortis zlokalizowane między innymi w Prudniku (11 000 mkw. GLA) czy w Strzelcach Opolskich (5 000 mkw. GLA).

Grupa Fortis, która rozwija parki handlowe pod marką Premium Park, obecnie planuje budowę kolejnych pięciu obiektów, w tym budowę pawilonu obok istniejącego parku handlowego w Łowiczu oraz budowę obiektu w Łęczycy, którego integralną częścią będzie operator spożywczy Lidl. Kolejne obiekty powstaną między innymi w Koninie, Stojadłach, Opocznie i Białogardzie. W tej ostatniej miejscowości zasadniczym elementem projektu o powierzchni 2 000 mkw. będzie restauracja McDonald’s, a powierzchnie handlowe będą tę lokalizację uzupełniały.

Sebastian Wiśniewski.

To pokazuje ewolucję rynku i idącą za tym zmianę formuły mniejszych obiektów handlowych. Parki handlowe powstają w coraz mniejszych miejscowościach, gdzie już wcześniej powstały na przykład sklepy Lidl czy Biedronka, a brakuje zróżnicowanej oferty gastronomicznej i to operatorzy gastronomiczni w takich małych, kompaktowych obiektach mogą pełnić rolę tak zwanych anchorów generujących ruch. Parki handlowe to także doskonałe uzupełnienie e-commerce. Z jednej strony ich lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc zamieszkania konsumentów oznacza ich wysoką dostępność, a z drugiej stanowić mogą ważny element łańcucha dostaw dla klientów, którzy towary zakupili w Internecie, a odebrać je mogą w swoim lokalnym sklepie sieciowej marki – mówi Sebastian Wiśniewski, założyciel i zarządzający grupą Fortis.

Polski sektor parków handlowych jest atrakcyjny i uważam, że w najbliższej przyszłości takim pozostanie. Tym bardziej, że jest wiele lokalizacji, w których brakuje nowoczesnych powierzchni handlowych. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych miast, których mieszkańcy oczekują rozwoju konceptów handlowych o skali i zakresie usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań lokalnego rynku – twierdzi Krystian Modrzejewski, Group Operations Director LCP w Polsce.

Krystian Modrzejewski.

- Oczywiście, istnieje szereg zagrożeń, które mogą wpływać na tempo wzrostu tego sektora, a są to między innymi rosnące koszty budowy. Polski rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne w wielu kwestiach odzwierciedla tendencje światowe. Rosnący koszt pieniądza z pewnością będzie miał wpływ na ceny rynkowe obiektów handlowych. To wszystko wskazuje, że możemy oczekiwać dostosowania wysokości stawek czynszów do realiów rynkowych, aby kolejne obiekty w następnych lokalizacjach mogły powstawać i z sukcesem funkcjonować. Nie można też zignorować zagrożeń z makroekonomicznej perspektywy. W ostatnich latach jest ich dużo i pojawiają się nowe. Jestem jednak przekonany, że zapotrzebowanie ze strony konsumentów na rynku jest na tyle duże, że deweloperzy, inwestorzy i najemcy z pewnością mogą wypracować satysfakcjonujące rozwiązania, których rezultatem będzie pojawienie się nowych parków handlowych, dzięki którym konsumenci będą mogli cieszyć się z obecności w ich pobliżu atrakcyjnej oferty handlowej i gastronomicznej – podkreśla Krystian Modrzejewski.

Sektor parków i małych handlowych obiektów czeka ewolucja. Z pewnością będziemy obserwować rozwój projektów w małych miejscowościach, które do tej pory były pozbawione nowoczesnych przestrzeni komercyjnych. Należy także spodziewać się pojawienia się na rynku nowych formuł, w których znacznie większą rolę odgrywać będzie na przykład gastronomia. Obiekty handlowe częściej stanowić będą elementy wielofunkcyjnych projektów z dominującą funkcją mieszkaniową – podsumowuje Sebastian Wiśniewski.

