Grupa Jerónimo Martins otrzymała najwyższe oceny od CDP Disclosure Insight Action za wyniki i przejrzystość w raportowaniu w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi.

Grupa Jerónimo Martins, właściciel Biedronki, już trzeci rok z rzędu jest pierwsza na świecie w sektorze handlowym.

Ocena objęła ponad 18,7 tys. firm, które stanowią połowę globalnej kapitalizacji rynkowej.

Biedronka, poprzez szereg swoich proekologicznych działań, ma istotny udział w uzyskanym wyniku Grupy Jerónimo Martins.

Z opublikowanej właśnie rocznej oceny CDP - Disclosure Insight Action wynika, że Grupa Jerónimo Martins nie ma sobie równych na świecie w zakresie zarządzania, w tym ograniczania swojego wpływu na środowisko. W trzech programach ocenianych przez CDP, Grupa otrzymała najwyższą ocenę (A) w dwóch pierwszych (zmiany klimatyczne i woda) oraz poziom lidera (A-) w zarządzaniu wszystkimi towarami związanymi z ryzykiem wylesiania: olejem palmowym, drewnem, bydłem i soją. Żaden inny detalista spożywczy na świecie nie osiągnął tak wysokiego wyniku.



Umocnienie naszej pozycji lidera na świecie w tych wyzwaniach pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze w zrównoważonym zarządzaniu naszymi przedsiębiorstwami i że przejrzystość, z jaką informujemy o naszych działaniach i ich skutkach, jest powszechnie uznawana. Z wielką satysfakcją, a także ze szczególnym poczuciem odpowiedzialności, przyjmujemy dobre wiadomości, jakie przyniosły nam coroczne oceny CDP. W tym roku obchodzimy 230-lecie istnienia naszej Grupy i jestem pewien, że tylko firmy o bardzo silnym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy swojej działalności są w stanie osiągnąć taką długowieczność - mówi Pedro Soares dos Santos, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Jerónimo Martins.

Przedsiębiorstwa z listy A CDP podejmują wyraźne działania w celu zmniejszenia emisji i zajęcia się wpływem na środowisko w całym swoim łańcuchu wartości. To rodzaj przejrzystości środowiskowej i działań, których potrzebujemy w całej gospodarce, aby zapobiec ekologicznej zapaści - twierdzi Maxfield Weiss, Dyrektor Wykonawczy CDP Europe.

Istotny udział w uzyskaniu tak dobrych ocen miały działania Biedronki. Sieć jest członkiem założycielem Polskiej Koalicji na Rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego, której celem jest eliminacja stosowania do 2023 r. oleju palmowego z produkcji niezrównoważonej. Sieć jest również zdecydowana zwiększyć identyfikowalność zarówno bezpośredniej, jak i wbudowanej (tj. stosowanej w paszach dla zwierząt) soi obecnej w jej produktach. W zakresie odpowiedzialnej gospodarki drewnem i papierem w 2021 roku w produktach marki własnej Biedronki wykorzystano 80 proc. certyfikowanych włókien pierwotnych, a w opakowaniach – 73 proc. Sieć zobowiązała się także osiągnąć poziom 100 proc. do 2030 r. 98,2 proc. wołowiny obecnej w markach własnych Biedronki pochodzi z Polski, z uwagi na niskie ryzyko wylesienia naszego kraju. Dodatkowo, w grudniu 2021 roku Biedronka powołała wewnętrzny Komitet Ochrony Środowiska, którego zadaniem jest wspieranie realizacji strategii ochrony środowiska poprzez tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej i wprowadzania proekologicznych zmian funkcjonowania i organizacji firmy.

Sieć stawia również na rozwój zielonych rozwiązań w zakresie zasilania energią odnawialną sklepów oraz centrów dystrybucyjnych. Przykładowo, w listopadzie br. podpisała 15-letnią umowę ze szwajcarską firmą GoldenPeaks Capital, która pozwoli Biedronce zapewnić dostęp do czystych i zielonych źródeł energii oraz wzmocni realizację celów redukcji emisji, jednocześnie optymalizując koszty energii. W czerwcu br. Biedronka podpisała umowę z firmą Grow Energy, na podstawie której do końca 2025 roku 2 tysiące sklepów sieci zostanie wyposażonych w efektywne instalacje fotowoltaiczne. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym zużycie „czarnej energii” w Biedronce spadnie o około 15 proc. rocznie dla każdego sklepu objętego projektem.

CDP to organizacja non-profit, która zachęca firmy i miasta do mierzenia i zarządzania szansami i zagrożeniami związanymi ze środowiskiem i zmianami klimatu. Każdego roku CDP zbiera informacje za pośrednictwem kwestionariuszy "zmiany klimatu", "wylesiania" i "bezpieczeństwa wodnego". W 2022 r. ponad 680 instytucji finansowych z aktywami o wartości około 130 bln euro zwróciło się do przedsiębiorstw o ujawnienie informacji na temat ich wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości za pośrednictwem CDP. Odpowiedzi udzieliło ponad 18 700 firm reprezentujących połowę globalnej kapitalizacji rynkowej.

