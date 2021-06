Grupa Kingfisher: E-commerce najszybciej rozwijającym się kanałem. W dwa lata urósł o 250 proc.

- Grupa odnotowała silny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale, przy czym sprzedaż LFL wzrosła o 64%. E-commerce nadal jest naszym najszybciej rozwijającym się kanałem, z dwuletnim wzrostem o ponad 250%, który obecnie odpowiada za 21% sprzedaży grupy - komentuje Thierry Garnier, CEO Grupy Kingfisher. - Przewidujemy, że sprzedaż w pierwszym półroczu i skorygowany zysk przed opodatkowaniem przekroczą nasze wcześniejsze oczekiwania - dodaje .

Obroty w Wielkiej Brytanii i Irlandii wzrosły o 66,8 procent rok do roku do 1,82 miliarda funtów (2,1 miliarda euro). Wynik we Francji był jeszcze lepszy: sprzedaż wzrosła prawie dwukrotnie (+97,4 procent) do 1,17 miliarda funtów (1,4 miliarda euro).

W Polsce ze względu na lockdown wynik wygląda nieco inaczej. Sprzedaż to 281 mln funtów.

Firma uruchomiła swój pierwszy sklep w Polsce w1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 87 lokalizacjach w różnych częściach kraju.

