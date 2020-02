Grupa Mitsuro Restaurants rozgościła się w Starym Browarze. Nowe koncepty na starcie

Klub muzyczny premium, restauracja sushi z pierwszym w Polsce menu w stylu robatayaki - ostatni tydzień w Starym Browarze obfitował w otwarcia. Właścicielem nowych konceptów jest Mitsuro Restaurants. Spółka przygotowała w poznańskim Centrum jeszcze trzeci lokal – restaurację pod szyldem Whiskey in the Jar.

Stary Browar pochwalił się pozyskaniem nowego najemcy gastronomicznego jesienią. Grupa Mitsuro Restaurants postanowiła wprowadzić do poznańskiego Centrum aż trzy koncepty - dwie restauracje oraz klub muzyczny. Lokale gastronomiczne to nowe odsłony marek Matii Sushi oraz steakhouse Whiskey in the Jar. Klub muzyczny to premierowa propozycja. Pierwsze dwa otwarcia miały miejsce w ostatnich dniach. Na działalność swoich marek Mitsuro zaadaptowało ponad 1360 mkw.

- Koncepty Mitsuro zajęły lokale w budynku Słodowni przy Dziedzińcu Sztuki, łączącym dwa skrzydła handlowe: Atrium i Pasaż. To doskonała lokalizacja w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc Browaru - podkreśla Renata Gralec, Dyrektor Centrum Stary Browar. Dziedziniec to strefa dedykowana nowoczesnym restauracjom kelnerskim oraz konceptom autorskim. Dynamiczne projekty Mitsuro świetnie wpiszą się w tutejszą przestrzeń, żyjącą 7 dni w tygodniu, także w niedziele niehandlowe.

Klub muzyczny z multimedialną oprawą

Pierwszy z lokali Mitsuro, jaki otwarto dla klientów, to klub Sinner. Huczny event inaugurujący działalność Sinnera przyciągnął setki gości. Celem twórców klubu jest wykreowanie miejsca premium dla najbardziej wymagających klientów. Oferta Sinnera to nie tylko staranna selekcja programu muzycznego, ale spektakularna oprawa każdego wieczoru - z występami artystów, scenografią i multimedialnymi wizualizacjami. Jakość “show” zapewnia doskonałe zaplecze techniczne. Klub wyposażono w najwyższej klasy nagłośnienie i ekrany. Sinner to pierwsza na poznańskiej scenie klubowej Poznaniu odpowiedź na aktualne trendy, mówiące, że klienta przyciąga nie tylko sam produkt, ale atmosfera wokół marki, doświadczenie. Zespół Mitsuro doskonale wyczuł, jak to założenie zrealizować tworząc oprawę, jakiej każdy będzie chciał doświadczyć i zobaczyć na własne oczy.

Matii Sushi z premierowym menu

Kolejne otwarcie to Matii Sushi w nowej odsłonie. Lokal funkcjonował do niedawna w sąsiedztwie Starego Browaru. Koncept zbudowano wokół premierowego menu w stylu robatayaki. Nowoczesne wnętrze nowego Matii ocieplono jasnymi odcieniami drewna i materiałów, z których wykonano meble i wyposażenie. Design niezobowiązująco nawiązuje do japońskiego wzornictwa przez precyzyjny dobór detali, np. podwieszonych pod sufitem pionowych flag z nazwą restauracji. Znakiem rozpoznawczym wnętrza jest geometryczny pattern na ścianach, a dominantą - mural wykonany na całej wysokości lokalu - parteru i antresoli.

- Nowe koncepty Mitsuro wyróżnia odwaga i rozmach - podkreśla Renata Gralec. Dzięki lokalizacji w tak rozpoznawalnym i ikonicznym miejscu, jakim jest Stary Browar, marki grupy Mitsuro zyskały wspaniałą architektoniczną oprawę, ale przede wszystkim ogromny potencjał kliencki. Współpraca z Mitsuro to część kompleksowej strategii budowania destynacji foodowej w Starym Browarze.