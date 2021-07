Grupa Muszkieterów ma za sobą pracowite półrocze, ale są efekty

Trzy nowe sklepy w koncepcie Power, modernizacja trzech istniejących obiektów i obroty na poziomie 4,2 miliarda złotych - to bilans pierwszej połowy 2021 w Grupie Muszkieterów.

Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku Grupa Muszkieterów wypracowała obroty na poziomie 4,2 miliarda złotych.

Oznacza to wzrost o 430 milionów złotych (11,5 proc.) w porównaniu do tego samego okresu w 2020 r.

Sprzedaż na sklepach porównywalnych (like-for-like) zwiększyła się o ponad 9,5 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

– Tak solidne wyniki potwierdzają mocne fundamenty biznesowe obydwu sieci zarządzanych przez Grupę – Intermarché i Bricomarché. Jednak podchodzimy do nich z ostrożnością, mając na uwadze, iż od marca zeszłego roku nasza baza była mocno obciążona przez pandemię COVID-19, której skutki, choć w mniejszym stopniu, nadal są odczuwalne. Mamy nadzieję, że wysoka dynamika wzrostu sprzedaży, obserwowana w sklepach Bricomarché w okresie pierwszego półrocza, będzie nadal się utrzymywać. Solidne, dwucyfrowe wzrosty sieci Intermarché wypracowane w ostatnim kwartale są wynikiem stopniowego powrotu do równowagi rynkowej w zakresie rozwoju poszczególnych segmentów. Ponadto, sieć Intermarché bez wątpienia cały czas czerpie wymierne korzyści z procesu transformacji rozpoczętego 3 lata temu – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

W pierwszej połowie bieżącego roku sieć Intermarché otworzyła trzy nowe sklepy w koncepcie Power – w Poznaniu, Piekarach Śląskich i Miliczu. Przeprowadziła również modernizację trzech już istniejących obiektów i obecnie są one dostępne dla klientów w nowym koncepcie w Śremie, Szczecinku i Oleśnicy. Dla klientów oznacza to m.in. poszerzoną ofertę produktów świeżych, bio, fit i dań gotowych, nowy, intuicyjny układ sklepu oraz dłuższe taśmy kasowe. Dodatkowo sieć uruchomiła dwie nowe stacje paliw w formule light (oba punkty znajdują się w sąsiedztwie sklepów Bricomarché) oraz dwa nowe punkty Intermarché Drive, które umożliwiają zamawianie produktów przez Internet i ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie.