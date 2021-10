Grupa Muszkieterów poprawia obroty o ponad 700 mln zł

Przez pierwsze 9 miesięcy Grupa Muszkieterów wypracowała obroty na poziomie ponad 6,5 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o prawie 739 milionów złotych (12,8 proc.) w stosunku do tego samego okresu w 2020 roku.

W podziale na sieci obroty Intermarché wraz ze stacjami paliw kształtowały się na poziomie blisko 4 miliardów złotych (wzrost o 10,6 proc.).

Z kolei obroty Bricomarché wyniosły ponad 2,5 miliarda złotych (wzrost o 13 proc.). Obroty like-for-like (na sklepach porównywalnych) łącznie wzrosły o prawie 11 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

– Po trudnym dla wszystkich 2020 roku widzimy mocną dynamikę wzrostu, zwłaszcza sieci Intermarché. Grupa Muszkieterów odnotowuje dobre wyniki, a nasz obrót kwartalny po pierwszych 9 miesiącach br. wyniósł rekordowe 6,5 miliarda złotych, będąc jednocześnie najlepszym wynikiem w historii Grupy w Polsce. To dla nas potwierdzenie, że obraliśmy dobry kierunek zmian, a przeprowadzane działania, w tym rozwój nowych konceptów, są efektywne i generują oczekiwane zyski – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny grupy Muszkieterów w Polsce i dodaje: – W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz sytuację na rynku, stale rozwijamy kanał e-commerce zarówno poprzez inwestycje w zakresie IT, jak i wdrażanie naszych rozwiązań do zakupów online w kolejnych lokalizacjach. Chcemy, by usługi wspierające e-commerce dostępne były wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Powrót do rozwoju sieci Intermarché

Obroty supermarketów spożywczych Intermarché wraz ze stacjami paliw wzrosły o 10,6 proc. i wyniosły blisko 4 miliardy złotych. Pierwsze trzy kwartały stały pod znakiem powrotu do rozwoju sieci, w tym m.in. usługi Intermarché Drive umożliwiającej klientom zamawianie produktów przez stronę internetową oraz ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się przed sklepem. Rozwiązanie jest obecnie dostępne w 54 miejscowościach w całej Polsce.