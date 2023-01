Sieć Intermarché ma za sobą udany rok. Bez udziału sprzedaży paliw zwiększyła obrót o pół miliarda złotych, osiągając wzrost na stałej bazie sklepów (LFL) o blisko 13,50 proc. Wraz ze stacjami paliw, przychody Intermarché urosły o ponad 700 mln złotych i przekroczyły próg 6 miliardów złotych obrotu. Sieć kończy rok z liczbą 22 punktów sprzedaży, które przeszły remodeling do konceptu Power. Marka powiększyła także park stacji paliw o kolejnych 5 placówek, wzmacniając tym samym swoją pozycję lidera sektora paliwowego wśród sieci handlowych. Miniony rok upłynął dla Intermarché pod znakiem rozwoju e-commerce. Dzięki temu w co czwartym sklepie sieci można realizować zakupy online w ramach usługi Drive.

Sieć Bricomarché kontynuowała politykę ekspansji i inwestycje w rozwój konceptów handlowych. Marka urosła o kolejne 300 mln złotych i zrealizowała obrót na poziomie 3,6 mld zł, co przełożyło się na 9 proc. wzrost. 2022 rok był intensywny pod względem dalszego rozwoju kanału e-commerce. Obecnie wszystkie sklepy sieci posiadają tę usługę, a Bricomaty, czyli specjalne boksy do odbioru zamówień online, są dostępne dla klientów przy 104 sklepach sieci. Dużym sukcesem było także otwarcie na Śląsku drugiego centrum logistycznego dla sieci Bricomarché.

W 2022 r. Grupa Muszkieterów zintensyfikowała transformację informatyczną. W efekcie prac, we wszystkich supermarketach Intermarché i Bricomarché, wymienione zostały systemy kasowe. Proces zmian tych systemów rozpoczął się także na stacjach paliw. Z pozytywnym wynikiem zakończyły się testy kas samoobsługowych w obu sieciach. Wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej, marki rozwinęły programy w obszarze spersonalizowanego marketingu, który opiera się zarówno na aplikacji mobilnej, jak i karcie fizycznej. Obie marki wdrożyły strategię ograniczania kosztów dystrybucji, która zakłada reinwestycję oszczędności w ceny. Dzięki takiej polityce sieć Bricomarché umocniła pozycję najtańszej sieci na rynku, a Intermarché w znaczącym stopniu poprawiła swój indeks cenowy w relacji do konkurencji.

2022 rok, mimo, że niełatwy dla branży spożywczej i budowlanej, przyniósł nam bardzo dobre wyniki. Wzrost obrotów o miliard złotych w stosunku do roku poprzedniego pokazuje, że trudności spowodowane wojną i wysoką inflacją nie powstrzymały Grupy przed wzmocnieniem swojej pozycji rynkowej. Był to czas wielu zmian i inwestycji, dzięki którym poprawiliśmy wewnętrzne procesy i udoskonaliliśmy narzędzia do prowadzenia handlu. Dokonaliśmy także znaczących zmian w obszarze naszego modelu franczyzowego. Wdrożona strategia przyłączeń, nowa platforma komunikacji i digitalizacja procesu są tego wyraźnym dowodem – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów.