Grupa Muszkieterów stawia kolejny krok w ekspansji na polskim rynku i otwiera nowy sklep sieci Bricomarché.

Portfolio szyldu, które składa się już z 183 lokalizacji w całej Polsce, poszerza się o kolejną placówkę w województwie mazowieckim – w Sierpcu.

Nowy sklep oferujący klientom szeroką i wyjątkową gamę produktów dla domu i ogrodu w atrakcyjnych cenach znajduje się na ul. Tadeusza Kościuszki 4D i jest dostępny dla mieszkańców miasta i okolic już od dziś, 5 października br.

Bricomarché sukcesywnie zwiększa liczbę sklepów i swoje obroty, plasując się wśród liderów supermarketów oferujących asortyment DIY, budowlany, dekoracyjny, dla gospodarstwa domowego czy ogrodowy. Od dziś z szerokiej i atrakcyjnej oferty marki mogą korzystać mieszkańcy Sierpca i okolic, gdzie otworzył się pierwszy w mieście sklep tego szyldu.

Supermarket działa w ramach nowego konceptu, zaprojektowanego tak, by przeprowadzać klienta przez kolejne działy analogicznie do kolejnych etapów remontu. Wyróżnia się on nie tylko nowym layoutem, ale też dodatkowymi udogodnieniami m.in. przestronną ekspozycją sezonową, optymalnym oświetleniem, funkcjonalnym układem regałów oraz czytelną nawigacją po sklepie. Całe wnętrze posiada nowoczesną formę, zgodną z aktualnymi trendami aranżacyjnymi.

Sklep w Sierpcu zgodnie z hasłem „dom to nasza pasja” oferuje klientom atrakcyjną ofertę ponad 25 tys. produktów z kategorii „dom i ogród”, oraz artykuły od lokalnych dostawców w postaci roślin i kwiatów. Jest jednym z 78 sklepów posiadających w swojej ofercie towary marki własnej Kraftline, która odpowiada za wysokiej jakości tarcze diamentowe i korundowe, ściernice lamelkowe, krążki i papiery ścierne. Nowoczesnym udogodnieniem dla kupujących jest usługa Cilck&Collect umożliwiająca zakup towarów przez internet i ich odbiór w placówce; dostępne są również zakupy w systemie ratalnym. Ważną, dodatkową korzyścią z obecności Bricomarché w Sierpcu są wpływy do budżetu miasta z odprowadzanych lokalnie podatków.

Na dzień otwarcia właściciel nowego sklepu Bricomarché przygotował dla swoich klientów specjalne wydarzenie z licznymi atrakcjami, gdzie będzie można wygrać sprzęt elektroniczny i AGD, taki jak: telewizor, odkurzacz, tablet, mikrofalówkę czy blender.

To mój pierwszy sklep szyldu Bricomarché. Znając doświadczenia innych właścicieli supermarketów zrzeszonych w Grupie Muszkieterów wiem, że to niezwykle korzystna szansa, nie tylko jeśli chodzi o rozwój biznesowy, ale też zawodowy i osobisty. Prowadzę własną spółkę kapitałową pod marką cieszącą się rozpoznawalnością, a ponadto mogę korzystać z efektywnej logistyki szyldu i jego nowoczesnego know-how. Co dla mnie ważne, będąc Muszkieterem, mogę mieć wpływ na działania Grupy, a także swobodę prowadzenia sklepu, dzięki czemu jeszcze lepiej odpowiadam na potrzeby swoich klientów oraz lokalnej społeczności. Zapraszam wszystkich mieszańców Sierpca i okolic w progi pierwszego w naszym mieście Bricomarché po najbardziej atrakcyjną ofertę produktową w kategorii „dom i ogród” – mówi Maciej Węsierski, właściciel Bricomarché w Sierpcu.

Nowe Bricomarché w Sierpcu ma powierzchnię blisko 2000 mkw., a ogród zewnętrzny liczy 1000 mkw. Zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z przestronnego parkingu, który mieści nawet ok. 80 aut. Sklep jest otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 8.00–20.00 oraz w niedziele handlowe w godz. 10.00–18.00.

