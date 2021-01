Grupa Muszkieterów z nowymi formułami współpracy

Grupa Muszkieterów oferuje przedsiębiorcom dodatkowe możliwości współpracy z sieciami Intermarché czy Bricomarché. Warunkiem jej nawiązania jest prowadzenie sklepu spożywczego lub budowlanego w dowolnym mieście w Polsce. W zależności od potrzeb przedsiębiorcy, Grupa Muszkieterów proponuje rozmaite, elastyczne formy współpracy, które zapewniają właścicielom sklepów zachowanie niezależności biznesowej oraz dostosowany do ich indywidualnych potrzeb pakiet wsparcia. Muszkieterowie oferują prostą formę skoncentrowaną na usprawnieniu logistyki – wówczas właściciel sklepu zyskuje dostęp do towarów z magazynu centralnego Grupy bez konieczności oznaczenia sklepu logotypem Intermarché czy Bricomarché. Bliższa forma współpracy wiąże się m.in. z regularnymi akcjami handlowymi i marketingowymi, w tym otrzymywaniem gazetek reklamowych Muszkieterów, a także oznaczeniem jako Sklep Partnerski wybranej sieci. Kolejny możliwy etap zakłada dostęp do know how Grupy, badań potencjału rynku czy wprowadzenie wizualizacji charakterystycznej dla standardowych sklepów Intermarché lub Bricomarché.

– Grupa Muszkieterów przygotowała ambitny plan rozwoju swoich marek. Wdrożyliśmy projekt przyłączeń sklepów w 3 nowych formułach: Wspólne zakupy, Partnerstwo i Przyłączenie pod wspólny znak. Projekt ten jest propozycją dla placówek handlowych, które działają na rynku pod innymi szyldami lub są całkowicie niezależnie. Proponujemy przedsiębiorcom przyłączenia zarówno pojedynczych punktów handlowych, jak i całych sieci – mówi Mariusz Dudek, dyrektor ds. rozwoju Sieci Franczyzowej Grupy Muszkieterów i dodaje – Doskonałym przykładem są 4 supermarkety zlokalizowane w Tarnowie i okolicach, które działały pod szyldem innej sieci franczyzowej. Ich właściciel dołączył do Grupy Muszkieterów i obecnie te supermarkety pod szyldem Intermarché z sukcesami konkurują na lokalnym rynku z innymi placówkami handlowymi. Nasze know how oraz świetna logistyka pozwoliły ich właścicielowi zwiększyć obroty, a także znacznie zredukować koszty.

Pierwszym przedsiębiorcą, który dołączył do Grupy Muszkieterów na nowych zasadach współpracy Sklepu Partnerskiego sieci Bricomarché, jest właścicielka sklepu typu „dom i ogród” w Łasku w województwie łódzkim, wcześniej działającego na lokalnym rynku przez 21 lat jako Metalbud. W ramach partnerstwa handlowego sklep został dodatkowo oznaczony szyldem Partnera Bricomarché, a jego właścicielka może korzystać z efektu skali, dzięki działalności w ramach Grupy.