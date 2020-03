Grupa Redan obawia się, że część sklepów franczyzowych nie będzie w stanie utrzymać działalności

W konsekwencji opublikowanego w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zamknięte zostały galerie handlowe, w których m.in. prowadzona jest sprzedaż towarów Top Secret.

"Wprawdzie część sklepów Top Secret - ok. 35% - działa w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 mkw., co pozwoli na utrzymanie ciągłości funkcjonowania w najbliższym okresie, o ile nie nastąpią dalsze zmiany w tym zakresie, jednakże ze względu na sytuację ze znacznie obniżonymi przychodami, skala spadku obrotów nie jest możliwa obecnie do oszacowania" - informuje zarząd sieci.

Jak czytamy dalej, sytuacja ta będzie mieć istotny negatywny wpływ na płynność finansową Grupy Redan oraz będzie docelowo negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020.

"W kontekście samych wyników finansowych większość przychodów ze sprzedaży w sklepach Top Secret - ok. 75% - jest uzyskiwana w sklepach działających na zasadach franczyzowych, co powoduje, że koszty prowizji franczyzowych są proporcjonalnie zależne od sprzedaży, a tym samym w sytuacji obniżenia przychodów w sklepach lub ich braku, koszty te także będą niższe lub ich nie będzie. Jednakże patrząc w szerszej perspektywie należy ocenić, że istnieje ryzyko, iż część sklepów franczyzowych - niemożliwa na ten moment do przewidzenia - nie będzie w stanie utrzymać działalności, co w dłuższej perspektywie czasu negatywnie wpłynęłoby na wyniki finansowe Grupy Redan".

Spółka podejmuje szereg działań mających zapewnić ciągłość operacyjną, m.in. poprzez intensyfikację sprzedaży w sklepie internetowym www.topsecret.pl. W 2019 r. przychody ze sprzedaży on-line stanowiły blisko 15 proc. przychodów ze sprzedaży detalicznej.