Grupa Redan zakłada wzrost marży i przychodów

- Grupa Redan w pierwszym kwartale br. uzyskała nieco ponad 33 mln zł przychodów. To o 39% mniej w ujęciu r./r. wyłączając wpływ segmentu dyskontowego, którego wyniki nie są konsolidowane od lipca minionego roku. Główny negatywny wpływ na spadek sprzedaży miała epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. W rezultacie zamknięcia sklepów w galeriach handlowych i radykalnych spadków wizyt klientów w pozostałych placówkach, sieć Top Secret utraciła z tego tytułu ok. 6,6 mln zł sprzedaży r./r. Na mniejszą skalę w 2020 r. prowadzona była również akcja wyprzedażowa kolekcji jesienno-zimowej, co pozytywnie wpłynęło na poziom wypracowanej marży handlowej. - Bieżący rok rozpoczęliśmy z kolekcją zmienioną tak, aby nadać jej bardziej handlowy charakter przy niższych cenach zakupu. To pozytywnie wpłynęło na odsprzedaż oraz marżę uzyskiwaną na kolekcji wiosna-lato, która w okresie od 1 stycznia do 8 marca (gdy nie było jeszcze widocznego wpływu epidemii koronawirusa) wzrosła o 12 p.p. w ujęciu r./r. Tendencja ta jest także widoczna od maja, po zakończeniu zakazu handlu odzieżą w galeriach handlowych - powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Grupa Redan w pierwszym kwartale br. ograniczyła również o 6,5 mln zł (o 24% w ujęciu r./r.) koszty bezpośrednie. W efekcie, po wyłączeniu wpływu segmentu dyskontowego na dane porównywalne, w pierwszych trzech miesiącach tego roku poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -6,0 mln zł, czyli o 5,2 mln zł mniejszą niż w poprzednim roku.

Top Secret od wielu lat elastycznie zarządza procesem zakupowym poprzez zamówienia towarów od dostawców w systemie just-in-time. Daje to możliwość relatywnie późnego wpływania na wielkość zamówienia. W minionym okresie pozwoliło to również skutecznie zredukować wartość dostaw towarów jeszcze na lato (o 30%) i wakacje (o 45%). Dzięki temu na początek maja br. wartość zapasów kolekcji wiosenno-letniej była niższa o 43% w porównaniu r./r. - W ten sposób zminimalizowaliśmy ryzyko nadmiernego zapasu na koniec sezonu, a jednocześnie osiągnęliśmy to, że nie musimy prowadzić intensywnego procesu wyprzedaży tych zapasów – podkreśla Bogusz Kruszyński.

