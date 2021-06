Grupa RWS z zielonym światłem na budowę parku handlowego w Barczewie

Będzie to już siódmy obiekt spółki w północno-wschodniej części kraju.

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie nowoczesny park handlowy o łącznej kubaturze ponad 12 000 m³, składający się z dwóch obiektów.

W pierwszym budynku powstanie dyskont, w drugim 3 sklepy wielkopowierzchniowe (m.in. drogeria oraz dyskont odzieżowy).

Na nowy park handlowy składać się będą dwa obiekty – jeden z nich o kubaturze 7 500 m³ będzie dedykowany znanej niemieckiej sieci dyskontowej, która otworzy swój pierwszy sklep w tej miejscowości. W drugim obiekcie powstaną natomiast trzy wielkopowierzchniowe lokale handlowe. Udział w nowym projekcie zapowiedziały już znane marki z branży drogeryjnej oraz europejska sieć dyskontów odzieżowo-przemysłowych. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy obiekt został skomercjalizowany w 100 proc.

- Mamy nadzieję, że nowy park handlowy w Barczewie stanie się atrakcyjnym miejscem codziennych zakupów dla lokalnej społeczności. Mniejsze miejscowości były do tej pory często pomijane i niedoceniane przez inwestorów, a nasze doświadczenie pokazuje, że są to rynki z bardzo dużym potencjałem. Ostanie zmiany gospodarcze również to potwierdziły. Mieszkańcy niewielkich miast coraz częściej oczekują łatwego dostępu do podstawowych dóbr i bogatej oferty handlowo-usługowej, a dzięki naszym inwestycjom i tworzeniu Regionalnych Centrów Handlowych, jesteśmy w stanie zaoferować im dostęp do topowych marek w jednym miejscu – mówi Wojciech Sypniewski, współzałożyciel Grupy RWS.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inwestycję wyróżniać będzie lokalizacja, tuż przy drodze krajowej nr 16, na odcinku Olsztyn-Mrągowo oraz zaledwie dwie minuty jazdy samochodem do centrum miasta. W pobliżu nowego parku handlowego znajdują się liczne osiedla mieszkaniowe, szkoła podstawowa, przedszkole miejskie oraz stacja paliw.